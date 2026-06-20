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Un jurnalist Al Jazeera a fost ucis într-un bombardament israelian în Gaza

Canalul de știri Al Jazeera, cu sediul în Qatar, a anunțat sâmbătă că unul dintre jurnaliștii săi a fost ucis de un atac israelian în Fâșia Gaza, denunțând „continuarea crimelor israeliene” împotriva angajaților săi în teritoriul palestinian.
Un jurnalist Al Jazeera a fost ucis într-un bombardament israelian în Gaza
Sursa foto: Moiz Salhi / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
20 iun. 2026, 23:33, Știri externe
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Armata israeliană a confirmat că l-a atacat pe jurnalist, dar a susținut că acesta este un „terorist Hamas”, relatează Le Figaro.

„Cameramanul Al-Jazeera Live, Ahmed Wishah, împreună cu alte două persoane, au fost uciși într-un atac israelian care a vizat o casă din centrul Fâșiei Gaza”, a anunțat agenția media pe site-ul său.

Atacul a fost efectuat cu o dronă în tabăra de refugiați Bureij, soldat cu rănirea mai multor persoane, potrivit unui corespondent al canalului.

Canalul a condamnat într-un comunicat o „crimă deliberată” și „continuarea crimelor comise de forțele de ocupație israeliene împotriva corespondenților și personalului său din Gaza ”, menționând că Ahmed Wishah a fost al 12-lea angajat Al Jazeera ucis de la începutul războiului, în octombrie 2023.

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