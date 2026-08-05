O parte din istoria Americii este de vânzare. Casa unde a copilărit astronautul Neil Armstrong, scoasă la vânzare pentru peste 400.000 de dolari

Casa în care a copilărit Neil Armstrong a fost scoasă la vânzare, potrivit AP.

În dormitorul său, sunt acum expuse fotografii cu autografe ale astronauților care au vizitat casa privată, pentru a vedea unde au început primii pași ai lui Armstrong pe Lună.

Locuința a fost deținută de o profesoară de istorie pensionară, dedicată conservării trecutului și caracterului fermecător al casei.

Prima dată în 40 de ani când este de vânzare

Situată în orașul Wapakoneta, este pentru prima dată în aproape 40 de ani când locuința este de vânzare, potrivit sursei.

La vârsta de 16 ani, Armstrong a efectuat primul său zbor solo și a obținut licența de pilot. Douăzeci de ani mai târziu, a zburat în spațiu pentru prima dată cu o rachetă. După aselenizarea din 1969, a predat la Universitatea din Cincinnati.

Astăzi, casa cu două etaje este o oprire ocazională pentru vizitatorii Muzeului Aerului și Spațiului Armstrong din Wapakoneta, chiar dacă locuința în sine nu este deschisă pentru tururi.

Karen Mikesell, profesoara care a cumpărat proprietatea în 1988, nu avea inițial nicio idee cine a locuit odată acolo.

După ce a aflat, a simțit responsabilitatea de a „păstra totul așa cum era la fel ca familia Armstrong”, a spus ea.

Ea a găzduit nouă astronauți, inclusiv pe Buzz Aldrin. Acesta a zburat pe Lună alături de Armstrong și Michael Collins în 1969.

De-a lungul anilor, a primit o rocă lunară și o bucată de folie de aur care a acoperit capsula Apollo 11. A reprezentat un cadou de la unul dintre oamenii din Marină, care au ajutat la recuperarea modulului de comandă și a echipajului acestuia, mai arată sursa.

„Poți citi cărți, dar nu poți avea niciodată experiențe de genul acesta pe care le-am avut eu pentru că am locuit aici”, a spus Mikesell. „Aș putea continua la nesfârșit”.

Locuința nu e protejată legal împotriva modificărilor

Casa este listată la 430.000 de dolari. Totuși, nu este protejată legal împotriva modificărilor.

Mikesell speră că cineva ar putea fi dispus să cumpere casa și să o doneze muzeului Armstrong. Acesta nu are fondurile necesare pentru a achiziționa proprietatea, potrivit lui Logan Rex, purtătorul de cuvânt al muzeului.