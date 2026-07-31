Radu Păltineanu se întoarce la capătul lumii, dar nu singur: „Vreau ca oamenii să înțeleagă Patagonia, nu doar să o vadă”. Exploratorul îi va conduce pe români într-o aventură până la Ushuaia

După ani în care și-a stabilit singur traseul, ritmul și limitele, Radu Păltineanu trece într-un rol diferit: cel de tour leader al unor grupuri de turiști care vor să descopere destinații îndepărtate dincolo de circuitele clasice, dar fără dificultățile și riscurile unei expediții independente.

Exploratorul spune, într-un interviu acordat Mediafax, că principala schimbare este responsabilitatea față de oamenii care îl vor însoți.

„Într-un grup, responsabilitatea se extinde. Nu mai urmărești doar drumul, ci și oamenii: energia lor, ritmul, temerile, momentele de oboseală și felul în care fiecare se raportează la necunoscut”, afirmă Radu Păltineanu.

El precizează că nu își propune să transforme călătoriile într-un test de rezistență și nici să le impună participanților limitele pe care și le-a asumat în propriile expediții.

„Rolul meu nu va fi să îi împing pe participanți spre limite care nu le aparțin, ci să îi ajut să iasă, treptat și în siguranță, din rutina lor de călătorie”, explică exploratorul. În opinia sa, explorarea nu presupune obligatoriu demonstrarea unei performanțe, ci poate însemna și acceptarea unui ritm mai lent, observarea naturii și adaptarea la locurile traversate.

Întoarcerea la capătul lumii

Prima călătorie din cadrul proiectului „Explorează lumea cu Radu Păltineanu by Eturia” va începe la 16 februarie 2027 și va dura 18 zile. Circuitul include Argentina și Chile, cu opriri în Buenos Aires, El Calafate, El Chaltén, Torres del Paine, Punta Arenas, Puerto Williams și Ushuaia. Turiștii vor ajunge la ghețarul Perito Moreno, în fiordurile Patagoniei, pe Insula Magdalena și în Parcul Național Tierra del Fuego. Pachetul era listat, la momentul consultării, de la 6.290 de euro de persoană, față de tariful inițial de 6.750 de euro.

Alegerea Patagoniei are o semnificație personală pentru Radu Păltineanu. Ushuaia a fost punctul final al traversării pe bicicletă a celor două Americi, începută în localitatea Deadhorse din Alaska.

Expediția, planificată inițial pentru nouă luni, s-a întins pe trei ani și trei luni. Păltineanu a pedalat 34.554 de kilometri prin toate țările și teritoriile continentale ale celor două Americi.

„Patagonia are o forță aparte. Este un teritoriu care te face să îți simți dimensiunea, nu prin ostilitate, ci prin amploare: vânt, munți, ghețari, fiorduri și distanțe care schimbă percepția asupra timpului”, spune exploratorul.

El consideră că regiunea oferă contact direct cu natura și suficientă aventură, fără ca participanții să fie expuși condițiilor unei expediții extreme.

Revenirea la Ushuaia va avea însă o încărcătură diferită. „De data aceasta, nu voi ajunge singur la capătul unui drum, ci îi voi însoți pe alții către un loc care pentru mine înseamnă memorie, transformare și încheierea unui capitol important”, afirmă Păltineanu.

„Vreau ca oamenii să înțeleagă Patagonia, nu doar să o vadă”

Radu Păltineanu va fi însoțitor de grup și tour leader, în timp ce serviciile de ghidaj local vor fi asigurate separat. Contribuția sa nu va consta doar în alegerea obiectivelor, ci și în poveștile, experiențele și perspectivele acumulate în timpul anilor petrecuți pe drum.

Exploratorul spune că le va vorbi participanților despre viața de zi cu zi din regiunile traversate, schimbările bruște de vreme, modul în care trebuie abordate comunitățile locale și momentele în care aparatul foto ar trebui lăsat deoparte.

„Nu vreau să transform călătoria într-o succesiune de discursuri despre expedițiile mele. Rolul meu este să creez punți între participanți și locurile prin care trecem. Vreau ca oamenii să înțeleagă Patagonia, nu doar să o vadă”, afirmă acesta.

Păltineanu respinge ideea că o călătorie își pierde autenticitatea atunci când zborurile, cazările și traseul sunt stabilite în avans.

„O aventură nu devine mai puțin valoroasă pentru că are o logistică bine pusă la punct”, spune el. Organizarea îi poate elibera pe participanți de grijile tehnice, fără să elimine surprizele provocate de natură, vreme sau întâlnirile de pe traseu.

„Aventura înseamnă să rămâi curios și disponibil, chiar dacă ai un pat pregătit la finalul zilei”, adaugă exploratorul.

Cine poate participa

Circuitul nu este destinat exclusiv sportivilor sau persoanelor care au experiență în expediții. Participanții trebuie însă să fie obișnuiți cu mersul pe jos, cu zilele active și cu schimbările de ritm.

Radu Păltineanu recomandă o pregătire fizică moderată începută înaintea plecării, dar spune că adaptarea mentală poate fi la fel de importantă. Vremea se poate schimba rapid, unele zile pot fi mai lungi, iar momentele spectaculoase nu apar întotdeauna la comandă.

„Provocarea cea mai mare nu este întotdeauna fizică. Uneori este să îți păstrezi energia și curiozitatea atunci când corpul îți cere confort”, explică el.

La finalul călătoriei, exploratorul și-ar dori ca oamenii să nu rămână doar cu o colecție de fotografii și obiective bifate.

„Mi-ar plăcea să vorbească despre un moment de tăcere, despre o conversație, despre o teamă depășită sau despre senzația că au fost parte dintr-un peisaj, nu doar spectatori”, spune Păltineanu.

Sorin Stoica: Clientul este un „explorator organizat”

Sorin Stoica, fondator și CEO Eturia, afirmă că parteneriatul reunește experiența companiei în organizarea unor circuite complexe și experiența directă de teren a lui Radu Păltineanu.

„Eturia aduce construcția produsului, logistica, partenerii locali, suportul și predictibilitatea, iar Radu aduce profunzimea explorării”, explică Sorin Stoica.

Radu Păltineanu nu va înlocui ghizii locali, ci va completa experiența prin poveștile și lecțiile acumulate în regiunile pe care le-a străbătut prin mijloace nemotorizate.

Potrivit CEO-ului Eturia, interesul pentru astfel de călătorii nu este reflectat doar de solicitările care includ explicit termenul „adventure”. Clienții cer mai multe activități în natură, trasee mai puțin convenționale, safari, experiențe locale și programe care combină explorarea cu descoperirea culturală.

O categorie în creștere este cea a turiștilor care vizitează pentru a doua oară o destinație și nu mai sunt interesați de formula clasică.

„Clientul acestui proiect este un explorator organizat. Este curios și activ, dar nu își dorește riscurile și presiunea logistică ale unei expediții independente”, afirmă Sorin Stoica.

Asia, safari și America de Sud, tot mai căutate

Preferințele românilor s-au schimbat, iar turiștii sunt mai experimentați și mai atenți la modul în care își folosesc timpul, susține CEO-ul Eturia.

În portofoliul companiei este observat un interes în creștere pentru Japonia, China și Coreea de Sud, pentru safari în Kenya și Tanzania, precum și pentru circuite în America de Sud. Vacanțele în Maldive, Mauritius și Seychelles rămân căutate, însă clienții solicită recomandări mai bine adaptate propriului stil.

„Oamenii nu mai cumpără doar o destinație. Cumpără felul în care vor folosi timpul petrecut acolo”, spune Sorin Stoica.

Grupul Eturia a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri cumulată de 37 de milioane de euro, în creștere cu 8% față de anul anterior. Aproape 20.000 de turiști au călătorit prin intermediul companiilor grupului, iar numărul circuitelor însoțite a ajuns la 230.

Eturia a fost fondată în 2007 de Sorin Stoica și Daniela Shah și este specializată în vacanțe exotice personalizate și circuite în destinații îndepărtate. Compania aniversează în 2026 19 ani de activitate.

Șase circuite pe șase continente

Pentru primăvara anului 2027 au fost lansate trei călătorii din seria coordonată de Radu Păltineanu: Patagonia, Australia și Noua Zeelandă, respectiv China, Tibet și Hong Kong. Circuitul asiatic este programat să înceapă la 8 mai 2027.

Proiectul ar urma să fie extins ulterior cu experiențe în Africa, America de Nord și Europa. Obiectivul companiei este dezvoltarea a șase circuite pe șase continente, fiecare cu o poveste și o componentă de explorare adaptată experienței lui Radu Păltineanu.

„Nu este suficient ca o destinație să fie frumoasă. Trebuie să îi poată schimba călătorului perspectiva și să îi ofere acces la o poveste pe care să o trăiască, nu doar să o observe”, spune exploratorul român.

INTERVIU INTEGRAL. Radu Păltineanu și Sorin Stoica, despre noile circuite de aventură

Radu Păltineanu

MEDIAFAX: Ai traversat singur cele două Americi, din Alaska până în Țara de Foc. Ce se schimbă atunci când nu mai ești doar explorator, ci ești tour leaderul unui grup?

Radu Păltineanu: Când călătorești singur, îți asumi propriile decizii, propriul ritm și propriile greșeli. Poți schimba traseul într-o dimineață, poți continua câteva ore în plus sau te poți opri atunci când simți că ai nevoie.

Într-un grup, responsabilitatea se extinde. Nu mai urmărești doar drumul, ci și oamenii: energia lor, ritmul, temerile, momentele de oboseală și felul în care fiecare se raportează la necunoscut.

Rolul meu nu va fi să îi împing pe participanți spre limite care nu le aparțin, ci să îi ajut să iasă, treptat și în siguranță, din rutina lor de călătorie. Vreau să fiu atent atât la experiența colectivă, cât și la felul în care fiecare persoană simte locul.

Explorarea nu presupune să demonstrezi ceva. Uneori înseamnă să mergi mai încet, să observi mai mult și să accepți că natura stabilește ritmul. Alături de un grup, miza este să creezi încrederea necesară pentru ca oamenii să se bucure de această formă de descoperire fără să simtă presiunea unei expediții independente.

MEDIAFAX: De ce ați ales Patagonia pentru prima călătorie și ce înseamnă pentru tine revenirea la Ushuaia, locul în care ți-ai încheiat traversarea celor două Americi?

Radu Păltineanu: Patagonia are o forță aparte. Este un teritoriu care te face să îți simți dimensiunea, nu prin ostilitate, ci prin amploare: vânt, munți, ghețari, fiorduri și distanțe care schimbă percepția asupra timpului.

Mi s-a părut locul potrivit pentru a începe acest proiect deoarece oferă aventură, frumusețe și contact direct cu natura, fără ca participanții să fie nevoiți să treacă prin condițiile unei expediții extreme.

Revenirea la Ushuaia are pentru mine o încărcătură personală puternică. Acolo s-a încheiat o călătorie de peste trei ani, începută în Alaska. Când am ajuns, nu am simțit doar bucuria finalului, ci și greutatea tuturor kilometrilor parcurși, a întâlnirilor și a momentelor în care nu știam ce va urma.

Să mă întorc acolo împreună cu un grup va fi o experiență diferită. De data aceasta, nu voi ajunge singur la capătul unui drum, ci îi voi însoți pe alții către un loc care pentru mine înseamnă memorie, transformare și încheierea unui capitol important. Probabil că voi descoperi și eu Ushuaia dintr-o perspectivă nouă.

MEDIAFAX: Cât din traseu și din activități poartă amprenta experiențelor tale personale și ce va descoperi un turist alături de tine, față de un circuit obișnuit?

Radu Păltineanu: Amprenta mea nu stă doar în alegerea unor locuri, ci mai ales în felul în care ne vom raporta la ele. Un traseu poate fi găsit într-un ghid, însă felul în care privești un munte, o comunitate izolată sau un drum lung se construiește din experiență.

Voi împărtăși participanților povești din traversarea Americilor, contexte pe care nu le găsești întotdeauna într-o descriere turistică și detalii despre viața de zi cu zi în aceste regiuni.

Îmi doresc să le arăt cum se citește un peisaj, cum te adaptezi la schimbările de vreme, cum intri cu respect într-o comunitate și de ce uneori merită să lași aparatul foto deoparte.

Nu vreau să transform călătoria într-o succesiune de discursuri despre expedițiile mele. Rolul meu este să creez punți între participanți și locurile prin care trecem.

Diferența va veni din conversații, din momentele petrecute în natură și din disponibilitatea de a merge dincolo de informația turistică. Vreau ca oamenii să înțeleagă Patagonia, nu doar să o vadă.

MEDIAFAX: Cum păstrezi autenticitatea unei aventuri într-o călătorie care are zboruri, cazări și un program stabilite în avans?

Radu Păltineanu: O aventură nu devine mai puțin valoroasă pentru că are o logistică bine pusă la punct. Din contră, o organizare bună poate elibera participanții de grijile tehnice și le poate permite să fie mai prezenți în experiență.

Autenticitatea nu vine din lipsa unui plan și nici din disconfort gratuit. Vine din felul în care te raportezi la traseu, la natură și la oamenii întâlniți.

Poți avea cazările rezervate și, în același timp, să fii surprins de vântul din Patagonia, de lumina unui ghețar, de tăcerea unui fiord sau de o conversație neașteptată.

Programul oferă structură, dar experiența nu va fi mecanică. Vor exista momente în care ne oprim, observăm, discutăm sau lăsăm loc pentru ceea ce apare pe parcurs. Natura nu urmează un orar, iar o călătorie bună trebuie să păstreze suficientă flexibilitate pentru a răspunde locului.

Aventura înseamnă să rămâi curios și disponibil, chiar dacă ai un pat pregătit la finalul zilei.

MEDIAFAX: Ce nivel de pregătire fizică și mentală ar trebui să aibă participanții și care crezi că va fi cel mai dificil moment al expediției?

Radu Păltineanu: Participanții nu trebuie să fie sportivi de performanță și nici să aibă experiență de expediție. Este însă important să fie obișnuiți cu mersul pe jos, cu zile active și cu schimbări de ritm.

O pregătire fizică moderată, începută din timp, îi va ajuta să se bucure mai mult de traseu și să nu transforme fiecare efort într-o provocare.

Pregătirea mentală este la fel de importantă. Patagonia cere răbdare și capacitatea de a accepta că vremea se poate schimba repede, că unele zile sunt mai lungi și că nu toate momentele spectaculoase apar la comandă.

Este bine să vii cu dorința de a participa, nu doar de a fi transportat de la un obiectiv la altul.

Cel mai dificil moment poate fi diferit pentru fiecare. Pentru unii va fi o zi mai solicitantă de mers, pentru alții vântul, distanțele sau oboseala acumulată.

Din experiența mea, provocarea cea mai mare nu este întotdeauna fizică. Uneori este să îți păstrezi energia și curiozitatea atunci când corpul îți cere confort.

MEDIAFAX: Ce ți-ai dori să rămână cu participanții după această experiență, dincolo de fotografii și de locurile bifate pe hartă? Există un moment din propriile tale expediții pe care ai vrea să îl recreezi, într-o formă accesibilă, pentru cei care vor călători alături de tine?

Radu Păltineanu: Mi-aș dori să rămână cu o altă relație față de timp și față de natură. În viața de zi cu zi, trecem repede de la un lucru la altul și avem impresia că trebuie să umplem fiecare moment.

Într-un teritoriu precum Patagonia, înveți că uneori este suficient să stai, să privești și să fii atent.

Nu mă interesează ca participanții să se întoarcă spunând doar câte locuri au vizitat. Mi-ar plăcea să vorbească despre un moment de tăcere, despre o conversație, despre o teamă depășită sau despre senzația că au fost parte dintr-un peisaj, nu doar spectatori.

În expedițiile mele, unele dintre cele mai puternice clipe au fost cele în care ajungeam după un efort îndelungat într-un loc deschis și rămâneam câteva minute fără să fac nimic. Nu era un moment spectaculos în sens convențional, dar simțeam că drumul și peisajul se întâlnesc.

Aș vrea să recreăm astfel de momente într-o formă accesibilă: să parcurgem împreună un traseu, să ajungem într-un punct care îți taie respirația și să nu ne grăbim imediat către următoarea fotografie sau următorul obiectiv.

MEDIAFAX: Care este următoarea destinație pe care vreți să o transformați într-o astfel de experiență?

Radu Păltineanu: Proiectul include deja trei circuite lansate: Patagonia, Australia și Noua Zeelandă, respectiv China, Tibet și Hong Kong.

Sunt regiuni foarte diferite, dar fiecare permite o formă de explorare care merge dincolo de traseele turistice obișnuite.

Australia și Noua Zeelandă oferă spații vaste, natură spectaculoasă și culturi construite într-o relație puternică cu teritoriul.

China și Tibetul aduc o altă dimensiune: altitudine, spiritualitate, istorie și nevoia de a privi lucrurile cu răbdare.

Pentru mine, fiecare destinație trebuie să aibă o întrebare în centrul călătoriei. Nu este suficient să fie frumoasă. Trebuie să îi poată schimba călătorului perspectiva și să îi ofere acces la o poveste pe care să o trăiască, nu doar să o observe.

Sorin Stoica, CEO Eturia

MEDIAFAX: De ce a decis Eturia să dezvolte acest proiect alături de Radu Păltineanu și ce aduce el diferit față de un ghid sau un însoțitor turistic obișnuit?

Sorin Stoica: Eturia a construit timp de 19 ani vacanțe complexe în destinații îndepărtate, iar următorul pas firesc a fost să dezvoltăm experiențe în care destinația este completată de perspectiva unei persoane care a cunoscut-o prin explorare directă.

Radu nu vine doar cu informații despre un traseu. El vine cu experiența omului care a parcurs zeci de mii de kilometri prin mijloace nemotorizate, care a trăit perioade lungi în afara rutelor confortabile și care a învățat să înțeleagă locurile prin ritm, efort și contact cu oamenii.

Radu va avea rolul de însoțitor de grup și tour leader, în timp ce circuitele beneficiază separat de serviciile unor ghizi locali.

El adaugă experienței o dimensiune personală: îi ajută pe participanți să înțeleagă cum să privească locurile, cum să se adapteze și cum să își găsească propriul raport cu necunoscutul.

El poate vorbi despre Patagonia nu doar din perspectivă geografică sau culturală, ci și din perspectiva celui care și-a încheiat acolo una dintre cele mai importante expediții.

Eturia aduce construcția produsului, logistica, partenerii locali, suportul și predictibilitatea, iar Radu aduce profunzimea explorării. Proiectul apare la întâlnirea dintre aceste două forme de expertiză.

MEDIAFAX: Ce date aveți despre interesul românilor pentru călătoriile de aventură și care este profilul clientului care alege astfel de experiențe?

Sorin Stoica: Interesul nu se vede doar în solicitările pentru produse denumite explicit „adventure”, ci și în felul în care s-au schimbat întrebările clienților.

Oamenii cer mai multe experiențe în natură, trasee mai puțin convenționale, safari, circuite în America de Sud și Asia, activități locale și programe care îmbină cultura cu explorarea.

În portofoliul nostru observăm și creșterea categoriei de „second-time visitors”: persoane care au ajuns deja în destinații emblematice și nu mai vor să repete formula clasică.

Au fost poate în Japonia, Thailanda sau America de Sud, iar la următoarea călătorie caută o perspectivă diferită, un ritm mai atent și acces la locuri sau experiențe pe care nu le-ar putea construi ușor pe cont propriu.

Clientul acestui proiect este un explorator organizat. Este curios și activ, dar nu își dorește riscurile și presiunea logistică ale unei expediții independente.

De regulă, este un călător informat, care apreciază natura și cultura, are experiență internațională și înțelege că valoarea unei călătorii nu stă doar în categoria hotelului.

Nu vorbim despre aventură extremă, ci despre o formă de explorare bine construită, accesibilă oamenilor care vor să iasă din traseul previzibil fără să renunțe la siguranță și confort.

MEDIAFAX: Ce așteptări aveți de la acest parteneriat și după ce criterii veți evalua dacă proiectul realizat împreună cu Radu Păltineanu este un succes?

Sorin Stoica: Primul criteriu va fi calitatea experienței participanților. Ne interesează ce spun după întoarcere, cât de bine a funcționat grupul, ce momente își amintesc și dacă au simțit că prezența lui Radu a schimbat felul în care au descoperit destinația.

Vom urmări, desigur, și indicatorii de business: cererea pentru circuitul din Patagonia, ritmul rezervărilor, interesul pentru următoarele destinații și capacitatea proiectului de a atrage atât clienți existenți, cât și o categorie nouă de călători.

Totuși, nu vrem să evaluăm această colaborare exclusiv prin numărul de locuri vândute într-o primă etapă. Construim o categorie nouă în portofoliul Eturia și avem nevoie să vedem dacă ea poate deveni o platformă pe termen lung, cu destinații diferite și o comunitate de oameni care revin.

Pentru noi, succesul va însemna ca participanții să considere că au trăit ceva ce nu ar fi putut obține dintr-un circuit obișnuit și să își dorească să continue explorarea alături de Eturia și Radu.

Când o călătorie generează încredere, recomandări și dorința unei noi plecări, știm că produsul și-a atins scopul.

MEDIAFAX: Cum s-au schimbat în ultimii ani preferințele turiștilor români și ce tipuri de destinații sau experiențe au cea mai mare creștere în portofoliul Eturia?

Sorin Stoica: Turistul român a devenit mai experimentat și mai selectiv. În urmă cu mai mulți ani, numele unei destinații exotice putea fi suficient pentru a genera dorință.

Astăzi, clientul întreabă despre ritmul traseului, perioada potrivită, experiențele locale, siguranță, flexibilitate și ce va trăi concret în fiecare etapă.

Observăm interes în creștere pentru Asia, în special pentru Japonia, China și Coreea de Sud, pentru safari în Kenya și Tanzania, dar și pentru circuite în America de Sud.

În același timp, vacanțele de relaxare în Maldive, Mauritius sau Seychelles rămân importante, însă și acolo clientul caută o recomandare mult mai bine adaptată stilului său.

Cresc programele care îmbină mai multe dimensiuni: natură și cultură, confort și activitate, gastronomie și comunități locale. Vedem interes și pentru wellness, experiențe imersive, călătorii de familie bine configurate și circuite de grup cu însoțitor.

Schimbarea majoră este că oamenii nu mai cumpără doar o destinație. Cumpără felul în care vor folosi timpul petrecut acolo. Vor să se întoarcă nu doar odihniți, ci și cu sentimentul că au înțeles ceva despre locul vizitat și, uneori, despre ei înșiși.

MEDIAFAX: Care este următoarea destinație pe care vreți să o transformați într-o astfel de experiență?

Sorin Stoica: Pentru primăvara anului 2027 sunt deja lansate trei circuite: Patagonia, Australia și Noua Zeelandă, respectiv China, Tibet și Hong Kong. Ulterior, proiectul va continua și cu experiențe în Africa, America de Nord și Europa.

Nu alegem destinațiile doar pentru notorietate sau frumusețe. Căutăm regiuni în care experiența lui Radu poate adăuga o perspectivă relevantă și în care putem construi un program echilibrat între explorare, confort și acces la cultura locală.

Australia și Noua Zeelandă oferă peisaje spectaculoase, teritorii vaste și comunități cu identitate distinctă. China și Tibetul presupun o călătorie mai profundă cultural și spiritual, cu un ritm diferit și cu o componentă de adaptare care se potrivește foarte bine profilului lui Radu.

Ambiția noastră este ca „Explorează lumea cu Radu Păltineanu by Eturia” să nu rămână un singur circuit, ci să devină o colecție de călătorii cu identitate proprie.

Fiecare program trebuie să aibă o poveste, o miză și un motiv pentru care merită trăit alături de Radu.