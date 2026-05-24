Trump îl asigură pe Netanyahu că acordul final cu Iranul va conține desființarea programului nuclear

Președintele american Donald Trump l-a asigurat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că acorudl final cu Iranul va include desființarea programului nuclear.
Ioana Târziu
24 mai 2026, 18:34, Știri externe
Potrivit declarației oferite duminică de un oficial israelian, Donald Trump l-a asigurat pe Benjamin Netanyahu cu privire la acordul final cu Iranul, relatează AFP.

Orice acord încheiat cu Teheranul va include desființarea programului nuclear al Iranului. Acordul va conține și transferul stocurilor de uraniu în afara țării, precizează sursa.

Trump „va rămâne ferm” în negocierile privind problema nucleară

Președintele american a declarat, sâmbătă seara, că „va rămâne ferm în negocierile privind cererea sa de lungă durată de desființare a programului nuclear iranian”. El și-a exprimat și dorința „de eliminare a întregului uraniu îmbogățit de pe teritoriul iranian”. De asemenea, Trump „nu va semna niciun acord final fără aceste condiții”, a menționat oficialul israelian, sub protecția anonimatului.

Netanyahu „și-a exprimat recunoștința față de Trump”

În cadrul conversației cu liderul de la Casa Albă, Netanyahu a afirmat că Israelul va menține „libertatea de acțiune în fața amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban. Președintele Trump și-a reafirmat sprijinul pentru acest principiu”. De asemenea, el „și-a exprimat încă o dată recunoștința față de președintele Trump pentru angajamentul său de lungă durată și excepțional față de securitatea Israelului”.

Statele Unite și Iranul vor finalizarea unui acord privind încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Însă, agențiile media iraniene și americane au indicat anterior că problema nucleară va fi amânată.

