Merz anunță că Germania a ajuns la un acord cu SUA pentru achiziția de rachete Tomahawk

Merz a spus că înțelegerea a fost încheiată în marja summitului NATO de la Ankara, desfășurat marți și miercuri, și a afirmat că reuniunea a depășit toate așteptările sale, relatează Reuters.
„În acest fel, acoperim o lacună strategică importantă în apărarea noastră, în timp ce lucrăm, în paralel, la dezvoltarea propriilor sisteme europene și la staționarea lor în Europa”, a declarat cancelarul german.
Soarta rachetelor Tomahawk era incertă după ce președintele american Donald Trump a anunțat, în luna mai, reducerea prezenței militare americane în Germania.
Trump respinsese anterior un plan convenit în 2024, în timpul administrației Joe Biden, care prevedea staționarea rachetelor Tomahawk în Germania până în 2026.
După această decizie, Berlinul a încercat să convingă Washingtonul să îi permită să cumpere rachetele, care au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri.
Germania susține această măsură ca instrument important de descurajare a Rusiei, în timp ce statele europene își dezvoltă propriile astfel de arme.