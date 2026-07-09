Merz anunță că Germania a ajuns la un acord cu SUA pentru achiziția de rachete Tomahawk

Merz a spus că înțelegerea a fost încheiată în marja summitului NATO de la Ankara, desfășurat marți și miercuri, și a afirmat că reuniunea a depășit toate așteptările sale, relatează Reuters.

„În acest fel, acoperim o lacună strategică importantă în apărarea noastră, în timp ce lucrăm, în paralel, la dezvoltarea propriilor sisteme europene și la staționarea lor în Europa”, a declarat cancelarul german.

Soarta rachetelor Tomahawk era incertă după ce președintele american Donald Trump a anunțat, în luna mai, reducerea prezenței militare americane în Germania.