Cadou neașteptat pentru Trump la summitul G7. Ce a primit de la cancelarul Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al naționalei Germaniei, personalizat cu numele „TRUMP” și numărul 47. Cadoul a fost făcut marți, la summitul G7, înaintea unei reuniuni a liderilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie New York Post.

„La mulți ani cu întârziere pentru împlinirea vârstei de 80 de ani! Până la urmă, suntem în aceeași echipă”, a scris cancelarul german pe X.

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we’re on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

Înainte de începerea oficială a întâlnirii, Merz s-a dus la Trump și i-a înmânat tricoul în fața celorlalți lideri. Președintele american i-a mulțumit și a așezat cadoul pe masă.

Trump a împlinit 80 de ani duminică,

Cadoul vine după câteva luni în care relația dintre Trump și Merz a fost tensionată. În aprilie, Trump l-a criticat dur pe cancelarul german pe Truth Social, după declarațiile acestuia despre Iran.

Cadoul vine după câteva luni în care relația dintre Trump și Merz a fost tensionată. În aprilie, cancelarul german a spus că Statele Unite sunt „umilite” de Iran și a criticat lipsa unei strategii clare a Washingtonului în conflictul cu Teheranul. Trump a reacționat pe Truth Social, unde l-a acuzat pe Merz că „nu știe despre ce vorbește” și i-a transmis că ar trebui să se ocupe mai mult de Germania, de imigrație și energie.

Nu este primul cadou simbolic făcut de Merz lui Trump. Anul trecut, în timpul unei vizite la Casa Albă, cancelarul german i-a oferit o copie înrămată a certificatului de naștere al bunicului lui Trump, Friedrich Trump, născut în Germania, la Kallstadt, în 1869.