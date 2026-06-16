„L-au cântat ca pe o vioară”. Fostul consilier al lui Trump susține că Iranul a obținut exact acordul pe care și-l dorea

Într-un interviu acordat Euronews, fostul consilier pentru securitate națională al SUA, John Bolton, a afirmat că Teheranul a înțeles rapid prioritățile lui Trump și a reușit să obțină acordul pe care îl urmărea. „L-au cântat ca pe o vioară”, a spus Bolton, susținând că administrația americană a pus pe primul plan interese economice imediate și nu implicațiile strategice ale înțelegerii.

Petrolul și Strâmtoarea Ormuz, în centrul calculelor

Potrivit lui Bolton, preocuparea principală a lui Trump a fost redeschiderea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și revenirea petrolului din Golf pe piețele internaționale. Fostul oficial american susține că președintele SUA a urmărit în primul rând reducerea prețului carburanților înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, chiar dacă acest lucru ar fi însemnat diminuarea presiunii asupra Iranului. Bolton consideră că Washingtonul și-a redus astfel principalul instrument de negociere, într-un moment în care Iranul se afla într-o poziție mai vulnerabilă după operațiunile militare desfășurate de SUA și Israel.

Misterul din jurul acordului

Un alt element care îi ridică semne de întrebare fostului consilier este lipsa unui text public al acordului-cadru. Bolton afirmă că detaliile privind programul nuclear iranian, nivelul îmbogățirii uraniului, relaxarea sancțiunilor și condițiile exacte pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz rămân neclare. În opinia sa, faptul că documentul nu a fost făcut public alimentează suspiciunile că înțelegerea ar putea conține concesii semnificative făcute Teheranului.

Critici și la adresa noului regim iranian

Fostul oficial american a respins și ideea că schimbările de la vârful conducerii iraniene ar reprezenta o transformare reală a regimului. Potrivit acestuia, înlocuirea liderilor eliminați în urma atacurilor nu schimbă natura sistemului politic de la Teheran, iar promisiunile privind renunțarea la arme nucleare nu pot fi considerate credibile. Declarațiile lui Bolton vin într-un moment în care acordul dintre Washington și Teheran continuă să provoace dezbateri atât în Statele Unite, cât și în rândul aliaților occidentali. În paralel, liderii europeni discută despre măsuri care să garanteze libertatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.