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Iranul aproape de un acord cu Omanul în privința Strâmtorii Ormuz

Iranul a transmis duminică, la câteva ore după anunțul suspendării atacurilor americane, că este aproape de un acord cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz, un coridor strategic care cristalizează tensiunile în războiul din Orientul Mijlociu.
Iranul aproape de un acord cu Omanul în privința Strâmtorii Ormuz
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
02 aug. 2026, 23:33, Știri externe
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Crucială pentru comerțul mondial cu hidrocarburi, ruta maritimă prin Strâmtoarea Ormuz a fost din nou blocată de Republica Islamică Iran de la reluarea confruntărilor cu Statele Unite la începutul lunii iulie, provocând perturbări grave economiei globale, relatează Le Figaro.

Iranul, care nu dorește o revenire la situația de dinainte de război, permite în prezent o singură rută de-a lungul coastelor sale și intenționează să păstreze controlul asupra strâmtorii, care se află, de asemenea, în apele Omanului.

În iunie, înființarea unui drum omanez a provocat furia autorităților iraniene, dar se pare că se conturează un compromisconform Teheranului, întrucât Omanul nu a reacționat imediat.

„Suntem pe punctul de a ajunge la un acord privind o rută acceptabilă pentru ambele părți – nici ruta nordică, nici ruta sudică – respectând drepturile suverane ale fiecărei țări și garantând interesele și securitatea noastră națională”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghai, la televiziunea de stat.

Negocierile „pe drumul cel bun și în faza finală”

Ministrul de Externe Abbas Araghchi, citat de agenția oficială de știri Irna, a declarat, de asemenea, că negocierile sunt „pe drumul cel bun și în faza finală.

Sâmbătă, anunțând oprirea bombardamentelor, Donald Trump, care a impus o blocadă porturilor iraniene ca represalii pentru închiderea strâmtorii Ormuz, a cerut din nou deschiderea „completă și totală” a strâmtorii.

Însă un acord irano-omanez nu ar avea „nimic de-a face cu redeschiderea sa sau cu menținerea închiderii sale”, a asigurat Esmail Baghai, afirmând că a fost închisă din cauza „tuturor măsurilor ostile” luate de Washington.

Ruta, prin care trecea o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi înainte de război, fusese redeschisă pentru scurt timp după semnarea unui memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite la mijlocul lunii iunie, apoi resigilată odată cu recenta reluare a luptelor.

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