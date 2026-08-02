Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, transmite mesaje din închisoare pe rețeaua Telegram

„A vorbi despre o renaștere națională ca despre un obiectiv comun înseamnă a vorbi despre respect reciproc. (…) Salutăm orice cale de dialog care contribuie la consolidarea păcii, a coexistenței dintre venezueleni”, a scris Maduro într-un mesaj publicat pe contul său oficial de Telegram, potrivit Le Figaro.

Guvernul și opoziția au anunțat sâmbătă că dialogul politic în Venezuela, în cadrul unor întâlniri „față în față” între cele două partide, va începe „săptămâna viitoare”.

Acest proces a început la șapte luni după capturarea lui Maduro. De atunci, fosta sa vicepreședintă, Delcy Rodriguez, a preluat frâiele unui guvern aflat sub controlul puternic al președintelui Donald Trump, care a încurajat acest dialog.

Maria Corina Machado ne este implicată în negocieri

Lidera opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, aflată în exil în Panama, nu se află pe lista participanților.

În timp ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri satisfacția față de munca lui Delcy Rodriguez, Maria Corina Machado nu a fost invitată în ciuda apelurilor venite din partea mai multor personalități proeminente, inclusiv foști membri ai guvernului.

Weekendul trecut, Maria Corina Machado s-a distanțat de acest dialog, confirmând că nu va participa, asigurând în același timp că nu se va opune procesului.

Procesul lui Maduro pentru trafic de droguri din New York este programat să înceapă pe 1 iunie 2027.

Încarcerat într-o închisoare din Brooklyn, fostul șef de stat în vârstă de 63 de ani este urmărit penal pentru patru capete de acuzare, inclusiv narcoterorism.

Soția sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, se confruntă cu trei capete de acuzare. Ambii neagă acuzațiile împotriva lor.

Guvernul SUA a dat în sfârșit undă verde Venezuelei pentru a-și plăti onorariile avocaților, lucru pe care administrația îl împiedicase inițial invocând sancțiuni internaționale împotriva țării.

Maduro se consideră prizonier de război

În timpul primei sale apariții la New York, la scurt timp după capturarea sa într-o spectaculoasă operațiune militară americană la care au fost implicate aproximativ 150 de aeronave și elicoptere, pe lângă trupe terestre, Nicolas Maduro s-a prezentat drept „prizonier de război” .

Pe lângă procedurile penale împotriva fostului președinte, familiile a cinci tineri uciși în Venezuela au intentat un proces civil împotriva sa la începutul lunii iulie, acuzându-l că a ordonat execuțiile lor ca parte a unui model mai amplu de violență de stat.

De la plecarea sa, președinta interimară Delcy Rodriguez a preluat puterea și guvernează sub presiunea Washingtonului, care susține că deține controlul asupra țării bogate în petrol.