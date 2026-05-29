Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, hotărâtă să negocieze cu președinta interimară a Venezuelei

Laureata Premiului Nobel pentru Pace solicită sprijinul SUA pentru „a purta negocieri politice serioase, ferme și responsabile cu guvernul interimar pentru a restabili democrația în Venezuela”, a declarat María Corina Machado într-un comunicat emis din Panama, unde se află în prezent, potrivit Le Figaro.

Machado trăiește în exil de când a părăsit în secret Venezuela pentru a primi Premiul Nobel la Oslo, în decembrie.

María Corina Machado a anunțat că intenționează să candideze din nou la președinție și că dorește să se întoarcă în țara natală înainte de sfârșitul anului 2026.

Declarațiile lui Machado au fost făcute în timpul unei întâlniri în Panama cu mai mulți lideri ai opoziției venezuelene.

Ele vin la mai mult de patru luni după ce Casa Albă a decis să o excludă și să colaboreze în schimb cu un loialist al partidului de guvernământ din Venezuela, după capturarea de către armata SUA a președintelui de atunci, Nicolás Maduro.