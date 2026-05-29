Prima pagină » Știri externe » Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, hotărâtă să negocieze cu președinta interimară a Venezuelei

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, hotărâtă să negocieze cu președinta interimară a Venezuelei

Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a declarat joi că este „hotărâtă” să negocieze o tranziție democratică cu președintele interimar Delcy Rodriguez, care conduce țara de la căderea lui Nicolas Maduro în ianuarie.
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, hotărâtă să negocieze cu președinta interimară a Venezuelei
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
29 mai 2026, 05:17, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Laureata Premiului Nobel pentru Pace solicită sprijinul SUA pentru „a purta negocieri politice serioase, ferme și responsabile cu guvernul interimar pentru a restabili democrația în Venezuela”, a declarat María Corina Machado într-un comunicat emis din Panama, unde se află în prezent, potrivit Le Figaro.

Machado trăiește în exil de când a părăsit în secret Venezuela pentru a primi Premiul Nobel la Oslo, în decembrie.

María Corina Machado a anunțat că intenționează să candideze din nou la președinție și că dorește să se întoarcă în țara natală înainte de sfârșitul anului 2026.

Declarațiile lui Machado au fost făcute în timpul unei întâlniri în Panama cu mai mulți lideri ai opoziției venezuelene.

Ele vin la mai mult de patru luni după ce Casa Albă a decis să o excludă și să colaboreze în schimb cu un loialist al partidului de guvernământ din Venezuela, după capturarea de către armata SUA a președintelui de atunci, Nicolás Maduro.

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Profesorul Stephan Lewandowsky, expert în război cognitiv, pentru Libertatea: „Există suficiente dovezi că în spatele unor comportamente coordonate și neautentice sunt actori afiliați agențiilor Rusiei”
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia