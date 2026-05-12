Maria Corina Machado: Nu regret că i-am dăruit Premiul Nobel lui Trump

Principala lideră a opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, afirmă că „nu regretă” faptul că i-a dăruit președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace.

Declarația a fost făcută într-un interviu la CNN.

Machado, laureată a prestigiosului premiu în 2025, i-a înmânat lui Trump medalia care însoțește premiul cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o cu acesta la Casa Albă în ianuarie, la două săptămâni după ce acesta a ordonat forțelor speciale americane să-l captureze pe președintele venezuelean Nicolas Maduro la Caracas.

Operațiunea militară a lui Trump de a-l înlătura pe Maduro, care se află în prezent în arest în SUA, fiind acuzat de trafic de droguri, este „ceva ce noi, venezuelenii, nu vom uita niciodată”, a declarat ea, potrivit agenției de știri AFP, în cadrul unei conferințe desfășurate sâmbătă la Madrid.

„Există un lider în lume, un șef de stat, care a riscat viețile cetățenilor țării sale pentru libertatea Venezuelei”, a spus ea, citată de Al Jazeera.

Trump, care de mult timp își dorea în mod public Premiul Nobel pentru Pace, a numit în acel moment înmânarea medaliei lui Machado un „gest minunat de respect reciproc”.

Comitetul Nobel norvegian, care a onorat-o pe Machado pentru campania sa neobosită de restabilire a drepturilor democratice în Venezuela și pentru lupta sa de a realiza o tranziție pașnică de la regimul autoritar, a precizat după înmânare că premiul este netransferabil și nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altora.

Machado, care trăia în clandestinitate înainte de a părăsi Venezuela în decembrie pentru a-și ridica premiul la Oslo, a declarat că își coordonează întoarcerea în țară împreună cu Washingtonul.

„Sunt în dialog cu guvernul SUA și colaborăm în spirit de coordonare, cu respect și înțelegere reciprocă”, a declarat ea, adăugând că, în opinia sa, Washingtonul joacă un rol „cheie în promovarea unei tranziții democratice” în Venezuela.

Opoziția din Venezuela a cerut organizarea de alegeri prezidențiale

Trump a pus însă la îndoială în mod public credibilitatea lui Machado, calificând-o drept o „femeie foarte drăguță”, dar afirmând că aceasta nu se bucură de „respect” în Venezuela. În schimb, el a susținut-o pe fosta vicepreședintă a lui Maduro, Delcy Rodriguez, ca lider interimar al țării.

Săptămâna trecută, opoziția din Venezuela a cerut organizarea de alegeri prezidențiale. Machado, căreia i s-a interzis să candideze la alegerile contestate din 2024, care l-au readus pe Maduro la putere, nu a precizat încă dacă va candida la un viitor scrutin.

În timpul șederii sale în Spania, Machado a refuzat o întâlnire cu prim-ministrul Pedro Sanchez, invocând faptul că acesta găzduiește un summit al liderilor progresiști la Barcelona ca dovadă că întâlnirea „nu este recomandabilă”. Sanchez declarase că este dispus să se întâlnească cu ea în orice moment.

Această respingere contrastează cu întâlnirile sale frecvente cu oponenții de dreapta ai lui Sanchez.