Cum s-a schimbat Venezuela după capturarea lui Nicolás Maduro și ce a rămas la fel

Vicepreședinta Delcy Rodríguez a preluat conducerea țării după înlăturarea lui Maduro și a început, cu sprijinul Statele Unite, o serie de reforme economice și administrative. Potrivit analizelor publicate de The Conversation, noua conducere încearcă să urmeze un model inspirat de China: liberalizare economică limitată, dar fără deschidere politică majoră. Sistemul politic rămâne controlat de Partidul Socialist Unit din Venezuela. Formațiunea continuă să domine parlamentul, Curtea Supremă, instituțiile electorale, poliția și armata.

Deși 13 dintre cele 32 de posturi ministeriale au fost schimbate, mai mulți oameni-cheie ai regimului Maduro au rămas în guvern. Printre aceștia se numără ministrul de Interne Diosdado Cabello și fostul ministru al Apărării Vladimir Padrino López, mutat ulterior la Agricultură.

Reforme economice și apropiere de FMI

Noua administrație a accelerat reformele economice și a început să deschidă sectoare-cheie către investiții private. Sunt vizate în special hidrocarburile, mineritul și infrastructura. Guvernul a creat și o Comisie pentru Evaluarea Activelor Publice, care va analiza proprietățile statului și posibile privatizări. În paralel, Venezuela s-a apropiat din nou de Fondul Monetar Internațional, după ce organizația încetase în 2019 să mai recunoască administrația Maduro. Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a vorbit despre discuții „productive” cu noua conducere de la Caracas. Și președintele american Donald Trump a lăudat-o pe Delcy Rodríguez, afirmând că aceasta „face o treabă foarte bună”.

Alegerile și reformele politice rămân incerte

Deși peste 2.200 de persoane au fost eliberate sau au beneficiat de relaxarea restricțiilor judiciare după adoptarea unei legi a amnistiei, peste 400 de deținuți politici rămân în închisoare. În același timp, autoritățile nu au oferit un calendar clar pentru alegeri prezidențiale, în ciuda presiunilor venite din partea opoziției. Lidera opoziției, María Corina Machado, exclusă anterior din cursa prezidențială de regimul Maduro, a anunțat că intenționează să revină în țară înainte de finalul anului 2026. Mulți opozanți sperau că aceasta va prelua conducerea țării după capturarea lui Maduro. Totuși, administrația Trump nu și-a exprimat sprijinul pentru instalarea ei la putere.

Nemulțumirile sociale pot reapărea

Analiștii avertizează că actualul echilibru politic rămâne fragil. Deși protestele sunt limitate în prezent, nemulțumirile legate de lipsa reformelor democratice și de absența justiției pentru abuzurile regimului Maduro continuă să existe. În plus, noul model economic riscă să readucă Venezuela într-o dependență puternică de petrol și resurse minerale. Este una dintre problemele structurale care au afectat serios economia țării în ultimele decenii. Transformările economice sunt privite de investitori drept un semnal de deschidere, însă viitorul politic al Venezuelei rămâne incert, iar tranziția este departe de a fi încheiată.