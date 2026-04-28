În Venezuela mai puțin de 30% din sondele de petrol sunt active

Cu o producție care se învârte în jurul a 1 milion de barili pe zi, țara, care se mândrește cu cele mai mari rezerve de țiței din lume și a fost cândva supranumită „Venezuela Saudită”, este departe de cele 3 milioane de barili pe care le producea în urmă cu două decenii,potrivit Le Figaro. Mai puțin de 30% din cele aproape 31.000 de sonde sunt în prezent în funcțiune, conform datelor furnizate de Camera de Comerț a Petrolului.

Președintele SUA, Donald Trump, anunțase în luna ianuarie că autoritățile interimare din Venezuela vor „preda” Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a precizat că petrolul va fi vândut la prețul pieței, iar banii rezultați vor fi „controlați” de el, „pentru a se asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite”. Totodată, el a spus că i-a cerut secretarului Energiei, Chris Wright, să pună planul în aplicare „imediat” și că transportul ar urma să fie realizat cu nave de stocare, către porturi din SUA.