În Venezuela mai puțin de 30% din sondele de petrol sunt active

Mai puțin de 30% din sondele de petrol din Venezuela sunt în funcțiune, au declarat reprezentanți ai Camerei de Comerț a Petrolului din Venezuela (CPV) la un forum de luni, în contextul în care Statele Unite încearcă să crească producția țării în urma capturării președintelui Nicolas Maduro în ianuarie.
În Venezuela mai puțin de 30% din sondele de petrol sunt active
Laurentiu Marinov
28 apr. 2026, 07:37, Economic

Cu o producție care se învârte în jurul a 1 milion de barili pe zi, țara, care se mândrește cu cele mai mari rezerve de țiței din lume și a fost cândva supranumită „Venezuela Saudită”, este departe de cele 3 milioane de barili pe care le producea în urmă cu două decenii,potrivit Le Figaro. Mai puțin de 30% din cele aproape 31.000 de sonde sunt în prezent în funcțiune, conform datelor furnizate de Camera de Comerț a Petrolului.

Președintele SUA, Donald Trump, anunțase în luna ianuarie că autoritățile interimare din Venezuela vor „preda” Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a precizat că petrolul va fi vândut la prețul pieței, iar banii rezultați vor fi „controlați” de el, „pentru a se asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite”. Totodată, el a spus că i-a cerut secretarului Energiei, Chris Wright, să pună planul în aplicare „imediat” și că transportul ar urma să fie realizat cu nave de stocare, către porturi din SUA.

