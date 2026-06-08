Petrolul se apropie de 100 de dolari pe baril. Piețele reacționează la noile atacuri dintre Iran și Israel

Petrolul Brent, referința internațională pentru piața mondială, a urcat cu 3,50 dolari și a ajuns la 96,59 dolari pe baril, apropiindu-se de pragul psihologic de 100 de dolari. În același timp, petrolul american WTI a crescut cu 3,48 dolari, până la 94,02 dolari pe baril, scrie Euronews. Creșterea a venit după ce armata israeliană a lansat noi lovituri asupra unor ținte din centrul și vestul Iranului, ca răspuns la atacurile cu rachete atribuite Teheranului. Presa de stat iraniană a relatat explozii în mai multe orașe importante, inclusiv la Teheran, Isfahan și Tabriz.

Armistițiul negociat de SUA rămâne fragil

Tensiunile apar la doar câteva zile după ce negociatori americani și iranieni au ajuns la un acord preliminar pentru prelungirea armistițiului. Înțelegerea nu a fost însă finalizată oficial, iar noile atacuri ridică semne de întrebare privind viitorul negocierilor. Administrația Trump încearcă de mai multe săptămâni să obțină o reducere a tensiunilor în regiune, însă situația de pe teren continuă să evolueze imprevizibil.

Conflictul are implicații directe asupra pieței energetice globale, deoarece războiul a afectat grav traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

Bursele asiatice au intrat pe roșu

Escaladarea conflictului s-a reflectat imediat și pe piețele financiare. Indicele sud-coreean Kospi a pierdut aproape 7%, în timp ce acțiunile gigantului Samsung au scăzut cu aproximativ 7%. Bursa din Taiwan a coborât cu aproape 4%, iar principalele piețe din Hong Kong, Shanghai și Tokyo au înregistrat de asemenea pierderi importante. Investitorii se tem că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea alimenta inflația globală prin creșterea costurilor energiei și ale transporturilor.

Datele din SUA complică situația

Presiunile asupra piețelor au fost amplificate și de cele mai recente date privind economia americană. Potrivit Departamentului Muncii, economia SUA a creat 172.000 de locuri de muncă în luna mai, peste așteptările analiștilor. Rezultatul alimentează speculațiile că Rezerva Federală ar putea menține dobânzile ridicate sau chiar să le majoreze în perioada următoare pentru a controla inflația. Randamentele obligațiunilor americane au crescut imediat după publicarea datelor, semn că investitorii se pregătesc pentru o perioadă de costuri mai mari ale creditării.

Energia rămâne principalul risc pentru economia globală

Este de așteptat ca evoluția conflictului dintre Iran și Israel să fie principalul factor care influențează piețele în următoarele săptămâni. Cu petrolul aproape de 100 de dolari pe baril și cu transporturile energetice afectate în zona Golfului Persic, investitorii urmăresc cu atenție orice semnal privind reluarea negocierilor sau, dimpotrivă, o nouă escaladare militară.