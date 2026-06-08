Războiul din Iran: Israelul bombardează vestul și centrul Iranului, în ciuda avertismentelor lui Trump | UPDATE

Israelul bombardează vestul și centrul Iranului, la câteva ore după atacurile Iranului de duminică seara

Deși președintele Trump a vorbit cu Netanyahu la telefon și i-a cerut să se abțină de la retalieri, iată că, la câteva ore, Israel atacă partea de vest și centrul Iranului.

Reamintim, într-un interviu acordat publicației Financial Times, Trump a afirmat că el este cel care controlează direcția negocierilor și a transmis un mesaj ferm către liderul israelian.

🚨 BREAKING: EXPLOSIONS seen in multiple areas of Iran, including the capital of Tehran The Israeli military has begun airstrikes in the country, despite President Trump saying he told Bibi Netanyahu NOT to strike, per Channel14 pic.twitter.com/tuOeVFFWs8 — Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2026

„Nu va avea de ales”, a spus Trump despre Netanyahu. „Eu decid tot. El nu decide”, a afirmat liderul de la Casa Albă, potrivit Financial Times.

UPDATE Trump: Netanyahu „nu va avea de ales” în privința unui acord cu Iranul. „Eu decid tot”

Președintele american Donald Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu „nu va avea de ales” decât să accepte orice acord pe care Statele Unite îl vor negocia cu Iranul pentru oprirea conflictului din regiune, relatează AP.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Trump a afirmat că el este cel care controlează direcția negocierilor și a transmis un mesaj ferm către liderul israelian.

„Nu va avea de ales”, a spus Trump despre Netanyahu. „Eu decid tot. El nu decide”, a afirmat liderul de la Casa Albă, potrivit Financial Times.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune majoră în Orientul Mijlociu, după schimburile recente de atacuri dintre SUA și Iran și pe fondul confruntărilor dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Teheran.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Trump l-ar fi sunat pe Netanyahu pentru a-l îndemna să nu răspundă atacurilor lansate de Iran, în încercarea de a evita o escaladare a conflictului și compromiterea negocierilor.

Președintele american a insistat că atacurile iraniene recente nu îi schimbă planurile privind încheierea unui acord.

„Suntem foarte aproape de o înțelegere și nu vreau ca totul să explodeze din cauza a ceea ce se întâmplă acum”, a declarat Trump într-un alt interviu acordat publicației Axios.

Tonul dur folosit de liderul american la adresa lui Netanyahu sugerează o posibilă deteriorare a relației dintre cei doi aliați tradiționali.

Potrivit presei americane, Trump și-ar fi exprimat recent frustrarea față de premierul israelian și l-ar fi descris într-o convorbire telefonică drept „complet nebun”, după planurile Israelului de a lovi capitala Libanului, Beirut.

Armistițiul convenit în aprilie între Iran și Statele Unite se află sub presiune tot mai mare, pe fondul atacurilor reciproce și al tensiunilor regionale care continuă să amenințe stabilitatea din Orientul Mijlociu.

UPDATE Israelul închide punctele de trecere a frontierei Rafah și Kerem Shalom către Gaza, după atacul Iranului

Agenția guvernamentală israeliană COGAT, care coordonează activitățile guvernamentale în teritorii și care implementează politica civilă în Cisiordania și Gaza, anunță că Israelul închide punctele de trecere Rafah și Kerem Shalom către Gaza până la o nouă notificare, potrivit Sky News.

Închiderea face parte dintr-o „serie de măsuri de securitate necesare” implementate după atacul cu rachete iraniene asupra Israelului, a adăugat acesta.

COGAT susține că închiderile nu vor afecta situația umanitară din Gaza, deoarece „cantitățile substanțiale de alimente care au intrat în Fâșie de la începutul armistițiului depășesc semnificativ nevoile nutriționale ale populației”.

Ce știm până acum: Iranul a lansat mai multe valuri de rachete asupra Israelului, susținând că atacul este un răspuns la loviturile israeliene asupra Beirutului. Israelul afirmă că a interceptat rachetele, dar tensiunile rămân ridicate, iar oficiali israelieni vorbesc deja despre o posibilă ripostă. În același timp, Donald Trump a făcut apel la calm, cerând Iranului să revină la negocieri și anunțând că îl va suna pe Benjamin Netanyahu pentru a-i transmite să nu răspundă militar.

UPDATE Trump îi cere lui Netanyahu să nu riposteze

Trump a declarat într-un interviu că îl suna „chiar în acel moment” pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i spune să nu riposteze.

„Rachetele iraniene nu au lovit pe nimeni. Sper ca Israelul să nu riposteze. Dacă Bibi le va răspunde cu un atac, situația se va prelungi la fel cum s-a întâmplat în ultimii 47 de ani sau în ultimii 3.000 de ani.”

„Suntem foarte aproape de un acord final cu Iranul. Va fi un acord bun. Nu vreau să se destrame din cauza a ceea ce se întâmplă acum”, a adăugat Trump.

„Sunt pe cale să-l sun chiar acum pe Bibi și să-i spun să nu riposteze. Amândoi și-au făcut deja partea. Israelul a avut atacul său, iar Iranul a avut atacul său. Nu avem nevoie de încă unul”, a precizat Trump

UPDATE „Teheranul trebuie să ardă”: reacție dură din Israel după atacul Iranului cu rachete

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a transmis un mesaj dur după noile atacuri lansate de Iran asupra Israelului, în timp ce tensiunile din regiune cresc rapid.

„În această seară, Teheranul trebuie să ardă!”, a scris Ben-Gvir, în ebraică, într-o scurtă postare publicată pe X.

Publicația americană Axios citează un oficial israelian care a precizat că Israelul intenționează să riposteze la atacul iranian.

UPDATE Iranul explică atacurile din acestă noapte

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă într-o declarație că atacurile din această seară asupra Israelului „au servit drept avertisment”.

Aceasta adaugă că, în cazul în care „actele de agresiune” ale Israelului – referindu-se la atacul asupra Libanului de mai devreme – se vor repeta, răspunsurile ulterioare vor fi „mai ample”, vizând „toate” țintele americane și israeliene din regiune.

IRGC a afirmat că a vizat baza aeriană Ramat David, situată la sud-est de Haifa, folosind rachete balistice.

UPDATE Trump mesaj către Iran după atacul cu rachete

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat Iranul să se întoarcă la masa negocierilor, după ce acesta a lansat rachete asupra nordului Israelului.

„Ce aș sugera Iranului: Ați lansat rachetele, ajunge. Întoarceți-vă la masa negocierilor și ajungeți la un acord”, a declarat Trump pentru Fox News.

UPDATE Donald Trump a fost informat. Iran a lansat un al doilea val de rachete

Axios relatează că Donald Trump a fost informat cu privire la situație, în contextul în care Israelul semnalează un al doilea val de rachete lansate din Iran.

Iranul a lansat un atac asupra Israelului

Teheranul susține că atacul reprezintă un răspuns la loviturile israeliene asupra Beirutului. Ebrahim Rezaei, consilier de rang înalt al liderului suprem al Iranului și purtător de cuvânt al comisiei pentru securitate națională și politică externă, a declarat că Iranul a avertizat în mod repetat că nu va tolera încălcarea armistițiului și atacurile asupra Libanului.

„Agresorii au primit răspunsul în această seară”, a spus Rezaei.

Oficialul iranian avertizase anterior că Teheranul va da un răspuns „dureros” atacului israelian asupra Beirutului, unde armata israeliană a transmis că a lovit un centru de comandă al Hezbollah.

Atacul Iranului vine după ce Israelul a efectuat lovituri asupra unor ținte din capitala Libanului, într-o zonă considerată bastion al grupării Hezbollah, aliată a Teheranului.

Israelul susține că a interceptat toate rachetele lansate de Iran

Israelul a anunțat, în această seară, că a interceptat toate rachetele lansate până acum de Iran, în timp ce armata israeliană a transmis că a detectat noi lansări de pe teritoriul iranian.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului, sistemele defensive sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințările. Armata israeliană anunțase anterior că se pregătește pentru posibile tiruri asupra Israelului în următoarele ore.

Atacul din acestă seară complică și mai mult eforturile de prelungire a unei armistiții fragile între Washington, Tel Aviv și Teheran.