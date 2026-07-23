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Prețul petrolului se apropie din nou de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată în șase săptămâni

Prețurile petrolului au atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, apropiindu-se din nou de 100 de dolari pe baril. Creșterea vine după ce gruparea Houthi din Yemen a lansat atacuri asupra unor petroliere din Marea Roșie, dar și pentru că Statele Unite au lansat noi atacuri împotriva Iranului.
Prețul petrolului se apropie din nou de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată în șase săptămâni
Sursa: Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
23 iul. 2026, 10:06, Economic
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Prețurile petrolului au crescut din nou, ajungând la cea mai mare cotație din ultimele șase săptămâni.

Potrivit agenției Reuters, contractele futures pe țițeiul Brent au crescut cu 2,3%, ajungând la 96,27 dolari în cursul dimineții de joi, acesta fiind cel mai ridicat nivel din 8 iunie încoace.

De asemenea, petrolul brut american West Texas Intermediate a crescut cu 1,9%, ajungând la 88,48 dolari, după creșterea de 3% înregistrată miercuri.

Creșterile de prețuri ale petrolului vin în contextul în care în cursul nopții de miercuri spre joi, gruparea Houthi a lansat o operațiune militară împotriva a două petroliere saudite în Marea Roșie, susținând că navele au încălcat blocada navală impusă recent de gruparea susținută de Iran asupra Arabiei Saudite.

De asemenea, situația din Strâmtoarea Ormuz este în continuare dificilă, întrucât se află sub controlul Gărzii Revoluționare Iraniene și este „complet închisă” atât timp cât acțiunile SUA continuă în regiune.

În plus, armata SUA a lansat noi atacuri împotriva Iranului pentru a 12-a zi la rând, iar presa iraniană, citată de Al Jazeera, a relatat că au fost raportate explozii în Teheran, Isfahan, Ahvaz și Bandar Abbas.

Prețurile la pompe în România

Potrivit site-ului Pret Carburant, un litru de benzină costă 8,87 lei la mai multe stații Petrom, 8,93 lei la OMV, 8,98 lei la Rompetrol, 8,93 lei la MOL și 8,97 lei la Lukoil. Pe de altă parte, benzina premium ajunge la 9,35 de lei pe litru.

La stațiile Petrom, un litru de motorină standard costă, în medie, 9,64 lei, în timp ce motorina premium a ajuns la 10,41 lei pe litru. La OMV, prețurile nu sunt cu mult diferite – 9,7 lei litrul de motorină standard și 10,51 lei cea premium. La Rompetrol, un litru de motorină standard costă 9,8 lei, în timp ce motorina premium ajunge și la 10,61 lei pe litru.

Citește AICI, pe larg, scenariul în care motorina standard ar putea trece de pragul de 10 lei pe litru și când ar putea ca prețul să ajungă și la 11,5 lei pe litru.

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