Bursele asiatice scad puternic, iar petrolul se scumpește după schimbul de atacuri dintre Iran și SUA

Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu după ce Iranul a anunțat atacuri împotriva unei baze militare americane din Iordania și a altor ținte din regiunea Golfului, ca răspuns la loviturile lansate de SUA în apropierea Strâmtorii Ormuz, relatează Reuters. La rândul său, armata americană a transmis că a vizat sisteme de apărare antiaeriană, centre de control și radare iraniene, după doborârea unui elicopter militar american Apache.

Piețele asiatice au intrat pe roșu

Indicele MSCI Asia-Pacific, care urmărește evoluția principalelor piețe din regiune, a pierdut aproximativ 3%. În Japonia, indicele Nikkei a scăzut cu 2%, în timp ce bursa sud-coreeană a fost printre cele mai afectate. KOSPI a coborât cu aproape 7%, pe fondul vânzărilor masive din sectorul tehnologic și al presiunii exercitate asupra companiilor din domeniul inteligenței artificiale. Contractele futures pentru bursele europene au indicat o deschidere prudentă, investitorii așteptând informații suplimentare despre impactul confruntărilor dintre Washington și Teheran.

Petrolul revine pe creștere

Prețurile petrolului au reacționat mai moderat decât piețele de acțiuni, însă au întrerupt tendința descendentă din ultimele zile. Petrolul Brent, referința internațională, a urcat cu 0,7%, până la 92,08 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a câștigat 0,6%, ajungând la 88,73 dolari pe baril. Analiștii consideră că investitorii tratează deocamdată situația drept un risc geopolitic limitat, fără a anticipa încă o perturbare majoră a aprovizionării cu energie. Totuși, orice extindere a conflictului către infrastructura energetică, transportul maritim sau implicarea militară directă a altor state ar putea genera noi creșteri ale prețurilor.

Inflația din SUA, următorul test pentru piețe

Pe lângă conflictul din Orientul Mijlociu, atenția investitorilor se îndreaptă către datele privind inflația din Statele Unite. Economiștii consultați de Reuters estimează că rata anuală a inflației a urcat la 4,2% în luna mai, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. O accelerare a inflației ar putea determina Rezerva Federală a SUA să mențină dobânzile ridicate pentru mai mult timp sau chiar să revină la majorări de dobândă, scenariu care afectează în mod tradițional piețele bursiere.

Presiune și pe monedele asiatice

Dolarul american a rămas puternic, iar yenul japonez continuă să se tranzacționeze în apropierea pragului de 160 de yeni pentru un dolar, nivel considerat sensibil de autoritățile de la Tokyo. În același timp, datele publicate miercuri au arătat că inflația la nivelul producătorilor din Japonia a accelerat în luna mai, întărind așteptările că Banca Japoniei va continua procesul de majorare a dobânzilor. În acest moment, investitorii se confruntă cu o combinație dificilă de riscuri: tensiuni geopolitice, prețuri mai mari la energie și perspectiva unor condiții financiare mai restrictive la nivel global.