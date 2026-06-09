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Japonia: Ursul care a provocat închiderea a 94 de școli a fost capturat după patru zile

Autoritățile japoneze au capturat și sedat un urs negru care a fost semnalată în orașul Utsunomiya încă de sâmbătă. Apariția animalului în zonele rezidențiale a provocat panică și a forțat închiderea preventivă a tuturor celor 94 de școli primare și gimnaziale din localitate.
Japonia: Ursul care a provocat închiderea a 94 de școli a fost capturat după patru zile
Sursa foto: IStock
Radu Mocanu
09 iun. 2026, 14:56, Știri externe
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Ursul negru asiatic a fost capturat după o operațiune care a durat o oră și patruzeci de minute, după ce animalul a fost localizat.

Un medic veterinar a folosit o armă cu tranchilizant pentru a-l imobiliza, însă primul foc a ratat ținta, fiind necesare încă două focuri pentru capturare, relatează BBC

Animalul, estimat la aproximativ 100 de kilograme, fusese semnalat de peste 20 de ori începând de sâmbătă, în apropierea locuințelor, școlilor și parcurilor. Acesta a fost văzut inclusiv înotând într-un râu și sărind garduri în curțile oamenilor. 

Din cauza pericolului, autoritățile au decis închiderea tuturor școlilor primare și gimnaziale din orașul de jumătate de milion de locuitori. 

Situația vine pe fondul unei creșteri record a atacurilor de urși în Japonia, cu 238 de victime raportate în 2025, inclusiv 13 decese. 

În ultimele săptămâni au fost semnalate mai multe incidente. Un turist rus a fost rănit de un urs în zona Okutama (vest de Tokyo), iar în Fukushima, un urs a atacat patru persoane și a pătruns într-un birou al unei companii, unde a rănit un angajat înainte de a intra într-o fabrică.  

Pentru a face față situației, autoritățile locale analizează noi metode de monitorizare, inclusiv utilizarea camerelor de supraveghere, conectate la sisteme de inteligență artificială pentru urmărirea mișcării animalelor.  

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