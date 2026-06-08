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Un oraș din Japonia a închis aproape 100 de școli după apariția fără precedent a unui urs

Autoritățile din orașul Utsunomiya, situat la aproximativ 100 de kilometri nord de capitala Tokyo, au decis închiderea tuturor celor 94 de școli primare și generale după ce un urs negru asiatic a fost observat pentru prima dată în municipiu.
Un oraș din Japonia a închis aproape 100 de școli după apariția fără precedent a unui urs
Sursa foto: IStock
Radu Mocanu
08 iun. 2026, 11:57, Știri externe
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Alerta a fost declanșată după ce un urs negru asiatic de talie medie, lung de aproximativ un metru, a fost observat sâmbătă în apropierea unui parc din orașul care are o populație de jumătate de milion de locuitori, relatează The Guardian

Fenomenul semnalărilor de urși în Japonia

Ulterior, în primele ore ale zilei de duminică, camerele de supraveghere au surprins animalul în timp ce alerga prin centrul orașului. Ursul a continuat să se plimbe prin cartierele rezidențiale pe parcursul zilei de duminică, iar luni dimineață, laprimele ore, a fost localizat într-o zonă industrială. 

Poliția și asociația locală de vânătoare au reluat căutările, în timp ce oficialii municipali le-au cerut locuitorilor să își încuie ușile și ferestrele, să nu se apropie de animal și să se adăpostească în cea mai apropiată clădire dacă îl întâlnesc. 

Fenomenul face parte dintr-o tendință mai amplă observată în Japonia. În acest an au fost raportate aproximativ 50.000 de semnalări ale urșilor, majoritatea în regiunile din nord-estul țării. Apariția acestora atât de aproape de Tokyo este însă neobișnuită.  

În ultimele săptămâni au fost semnalate mai multe incidente. Un turist rus a fost rănit de un urs în zona Okutama (vest de Tokyo), iar în Fukushima, un urs a atacat patru persoane și a pătruns într-un birou al unei companii, unde a rănit un angajat înainte de a intra într-o fabrică. 

Monitorizare cu inteligență artificială

Pentru a face față situației, autoritățile locale analizează noi metode de monitorizare, inclusiv utilizarea camerelor de supraveghere, conectate la sisteme de inteligență artificială pentru urmărirea mișcării animalelor. 

Populația de urși negri asiatici din Japonia este estimată între 12.000 și 42.000 de exemplare, aceștia putând ajunge la 1.5 metri lungime și 120 de kilograme.

De asemnea, pe Insula Hokkaido  se estimează o prezență de 12.000 de exemplare de urși bruni care ajung la lungimi de 2 metri și greutate de 400 de kilograme. 

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