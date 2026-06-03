Emiratele Arabe Unite pregătesc ruta care poate da peste cap controlul Iranului asupra petrolului din Golf

Abu Dhabi National Oil Company, compania petrolieră de stat cunoscută drept Adnoc, analizează construirea unei conducte pentru produse petroliere rafinate care să ocolească strâmtoarea, a declarat marți Philippe Khoury, vicepreședinte executiv pentru trading al companiei.

Proiectul vine în contextul în care tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru petrolul mondial, a fost sever restricționat de la începutul războiului cu Iranul, în urmă cu trei luni. Situația a determinat producătorii de petrol din Orientul Mijlociu să caute soluții de infrastructură care să reducă dependența de rutele maritime aflate sub influența Teheranului.

Khoury a afirmat că Adnoc petrece „foarte mult timp” analizând moduri prin care își poate consolida canalele de aprovizionare și sistemele logistice, astfel încât, dacă actuala criză se prelungește, compania să poată continua livrările către clienți „într-o manieră eficientă și competitivă”.

Emiratele Arabe Unite dispun deja de o conductă pentru țiței care leagă centrul de producție de la Habshan, în Abu Dhabi, de portul Fujairah, aflat pe coasta estică a țării. De la izbucnirea conflictului, Adnoc a pompat cât mai mult petrol prin această rută pentru a-și aproviziona clienții internaționali.

Capacitatea actualei conducte este însă limitată la 1,5 milioane de barili pe zi, iar portul Fujairah a fost vizat de atacuri frecvente de la începutul conflictului, ceea ce a afectat exporturile. Adnoc construiește deja o a doua conductă pentru țiței, care ar urma să dubleze capacitatea de transport către Fujairah după intrarea în funcțiune, estimată pentru începutul anului viitor.

Următorul proiect major

Noua conductă pentru produse petroliere rafinate, care ar permite ocolirea Strâmtorii Ormuz, este următorul proiect major aflat pe agenda Adnoc, potrivit unei persoane familiarizate cu planurile. Infrastructura ar urma să funcționeze similar altor conducte pentru produse petroliere, precum Colonial Pipeline din Statele Unite, care transportă alternativ mai multe tipuri de combustibili rafinați.

Conflictul a scos în evidență dependența puternică a Orientului Mijlociu de Strâmtoarea Ormuz pentru transportul petrolului către piețele globale. În mod normal, aproximativ o cincime din petrolul mondial trece prin această rută, însă traficul prin strâmtoare s-a redus aproape complet de la 28 februarie.

În prezent, doar Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite dispun de conducte care pot transporta petrol către porturi din afara Golfului fără a traversa alte state. Conducta est-vest a Arabiei Saudite, folosită în mod obișnuit pentru volume reduse, i-a permis companiei Aramco să exporte cea mai mare parte a petrolului care ar fi fost livrat în mod normal prin portul Yanbu, de la Marea Roșie.

Pe lângă proiectul conductei multi-combustibil, Emiratele Arabe Unite analizează și construirea unei noi conducte vest-est, a mai spus Khoury. Proiectul, discutat anterior, ar permite și altor producători din Golf să evite Strâmtoarea Hormuz prin utilizarea unei conducte care ar traversa teritoriul Emiratelor.