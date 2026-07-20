Platforma de producție offshore a gazelor din Neptun Deep a fost instalată în largul Marii Negre. Când va fi produsă prima moleculă de gaz

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, și Romgaz, cel mai mare producător național și principal furnizor de gaze naturale din România, au finalizat instalarea platformei de producție offshore pentru Neptun Deep, marcând una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România.

Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, reprezintă o investiție comună de aproximativ 4 miliarde de euro și va genera o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Proiectul rămâne în grafic pentru începerea producției în 2027 și va contribui la consolidarea securității energetice a României și a regiunii, au transmis partenerii egali în Neptun Deep.

Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, platfoma Neptun Alpha cântărește 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susținere (jacket), cât și structura superioară (topsides) au fost fabricate de Saipem, pe șantierele sale din Arbatax (Italia), respectiv Karimun (Indonezia).

Potrivit sursei citate, instalarea platformei s-a facut cu ajutorul Saipem 7000, a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume, care utilizează tehnologie avansată de ridicare și poziționare offshore.

Structuri offshore cât aproape cât două turnuri Eiffel

Platforma „Neptun Alpha” va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea acestora către infrastructura de transport care le va aduce la țărm, iar ulterior, prin magistrala Transgaz, în sistemul național de transport al gazelor naturale.

Infrastructura de producție a proiectului Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud și Domino, trei sisteme de producție submarine, conducte colectoare asociate, o platformă offshore, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

Instalarea platformei se adaugă unei serii de repere importante atinse deja: a fost finalizată instalarea conductei de 160 de kilometri, iar construcția stației de măsurare a gazelor de la Tuzla și a clădirii de control avansează.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care va contribui la securitatea energetică a țării și la reducerea dependenței de importuri. Instalarea platformei de producție în Marea Neagră reprezintă una dintre cele mai importante etape ale proiectului şi confirmă progresul constant al acestuia. De asemenea, am finalizat șase din cele 10 sonde de dezvoltare, precum și instalarea conductei de 160 km care face legătura cu țărmul. Dezvoltarea proiectului continuă cu instalarea conductelor și ombilicalelor submarine între zăcăminte pentru conectarea elementelor offshore, etapă care va fi urmată de testări riguroase, pentru pregătirea producției estimate să înceapă în 2027”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

„Instalarea unor structuri offshore de aproximativ 16.500 de tone, aproape cât două turnuri Eiffel, este o operațiune foarte complexă și de mare precizie. Structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Platforma este complet automatizată și poate fi operată de la distanță. Având în vedere că este o platformă fără personal permanent la bord, construim de asemenea un vas suport dedicat activităților de operare și mentenanță, care va putea găzdui până la 90 de persoane. Avansăm într-un ritm susținut cu execuția, siguranța fiind prioritatea noastră principală, pentru a asigura energie pe care ne putem baza pentru România și securitate energetică pentru regiunea noastră. Le mulțumesc partenerilor noștri și echipelor OMV Petrom pentru dedicarea, profesionalismul și perseverența cu care contribuie la derularea acestui proiect”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție.

„Proiectul Neptun Deep marchează succesiv realizări importante ce vor contribui la securitatea energetică a României. Operațiunea de instalare a platformei de producție offshore Neptun Alpha s-a efectuat la cele mai ridicate standarde de siguranță și vine în continuarea finalizării etapei de instalare a conductei de transport gaze. Este o realizare remarcabilă care validează atingerea obiectivelor și angajamentul nostru ferm de a livra acest proiect strategic. Menținem un ritm susținut în execuția lucrărilor offshore aflate în derulare pentru instalarea infrastructurii subacvatice la zăcămintele Domino și Pelican Sud, finalizarea sondelor și punerea în funcțiune în anul 2027” a declarat Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz.

„Astăzi marcăm finalizarea unei etape cheie a proiectului Neptun Deep, ceea ce ne aduce mult mai aproape de prima producție de gaze naturale în 2027. Platforma Neptun Alpha este epicentrul offshore al proiectului, aici sunt montate toate echipamentele și instalațiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte. Proiectul Neptun Deep aduce o premieră istorică în industria gazelor naturale prin mobilizarea unei flote de nave de construcții offshore din lume de o magnitudine fără precedent în România și Uniunea Europeană. Acest succes de proporții reunește un efort global de inginerie, fabricare, transport și instalare maritimă. Mulțumesc tuturor companiilor care contribuie la execuția lucrărilor și echipelor dedicate din cadrul parteneriatului ROMGAZ – OMV PETROM.” a declarat Aristotel Jude, directorul general adjunct al Romgaz.

Potrivit oficialilor, în perioada următoare, proiectul intră într-o nouă etapă, concentrată pe conectarea tuturor componentelor sistemului: continuarea forajului sondelor de producție, instalarea și integrarea infrastructurii submarine, conectarea instalațiilor offshore la conducta de transport, precum și realizarea unui program extins de testare.