Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere

OMV Petrom, operatorul perimetrului Neptun Deep din Marea Neagră, concesiune deținută în cote egale cu Romgaz, a anunțat șa BVB că deschide următorul capitol pentru securitatea energetică a României.

Oficialii companiei precizează cu această ocazie că obligațiile istorice de mediu și abandonare conform contractului de privatizare, estimate la aproximativ 600 de milioane de euro, sumă neactualizată, sunt preconizate a fi suportate de OMV Petrom pe propriile costuri.

În ceea ce privește impactul net al celor convenite cu Guvernul României, OMV Petrom precizează acesta este în curs de calculare și va fi comunicat în primul trimestru din 2026.

„OMV Petrom a fost si rămâne un partener de durată pentru România în dezvoltarea resurselor naturale ale țării. Istoric, industria petrolieră din România a avut un rol important în economie. Împreună cu statul român, deschidem acum următorul capitol pentru sectorul energetic, asigurând continuitate și creșterea prezenței regionale a României. În această nouă etapă, ne propunem să continuăm explorarea și dezvoltarea de oportunități de amploare pentru resurse de gaze naturale în ape de mare adâncime, concentrându-ne totodată pe continuarea explorării și dezvoltării zăcămintelor mature din România”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Potrivit companiei, acest lucru este susținut de progresul semnificativ al activităților de petrol și gaze ale companiei, în mai multe domenii:

Dezvoltarea Neptun Deep. OMV Petrom, împreună cu Romgaz, continuă dezvoltarea Neptun Deep, cu investiții estimate de până la 4 miliarde EUR. Proiectul progresează conform planului pentru obținerea primelor gaze naturale în 2027. Activități cheie sunt în desfășurare pentru a debloca resurse recuperabile estimate la ~100 miliarde metri cubi. Forajul este în curs în zăcământul Pelican Sud pentru a finaliza cele patru sonde de producție, platforma urmând să se mute până la sfârșitul anului la zăcământul Domino, pentru a fora cele șase sonde rămase, în ape de mare adâncime. Explorarea în ape de mare adâncime în România. În ceea ce privește explorarea viitoare offshore, OMV Petrom, ca operator, împreună cu partenerul Romgaz, au contractat platforma Transocean Barents pentru a începe forajul, imediat după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep.

„Sonda Anaconda-1 va fi forată în ape cu adâncime de aproximativ 1.500 de metri, la 200 km de Constanța, pentru a explora un nou prospect în Perimetrul XIX Neptun. Adâncimea totală a sondei este estimată să ajungă la aproape 3.800 de metri. Costul total planificat al sondei este de până la 90 de milioane EUR. Acest lucru este susținut de prelungirea licenței de explorare pentru acest perimetru”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil pentru Explorare și Producție.

Continuarea activităților de explorare onshore. Pentru a asigura nevoile energetice ale României, este de asemenea esențial să continuăm explorarea onshore, pentru a debloca potențiale resurse suplimentare. Aceste activități de explorare includ investiții pentru studii seismice și activități de foraj, ca urmare a recentei extinderi a licenței de explorare onshore în 7 perimetre. Principii convenite pentru prelungirea acordurilor petroliere de producție cu 15 ani. OMV Petrom a început împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon procesul de extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043. În acest context, OMV Petrom și statul român au convenit asupra unui set de obiective legale și contractuale, inclusiv soluționarea unor aspecte esențiale aflate in discuție, importante pentru viitoarele investiții în explorare și producție în România. Acest set de obiective include modificări ale redevențelor și impozitării specifice, cu întărirea stabilității fiscale pe viitor, precum și ajungerea la un acord privind obligațiile istorice de mediu și abandonare.

Potrivi companiei, se preconizează, mai exact, că redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor.

„În viitor, obligațiile istorice de mediu și abandonare conform Anexei P a contractului de privatizare estimate la aproximativ 600 milioane euro (sumă pe termen lung neactualizată la valoarea prezentă) sunt preconizate a fi suportate de OMV Petrom pe propriile costuri. Impactul net al obiectivelor convenite va fi comunicat după finalizarea acestora, atât din perspectiva legislativă cât și contractuală, estimată pentru primul trimestru din 2026”, au subliniat oficialii companiei, în informarea la BVB.

Potrivit datelor grupului, OMV Petrom este cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu aproximativ 20 de miliarde EUR investiți în ultimii 20 de ani și cel mai mare contribuabil la bugetul statului, cu aproximativ 44 de miliarde EUR în taxe și dividende plătite între 2005 și 2024. Compania furnizează aproximativ o treime din cererea României pentru gaze naturale și carburanți și până la 10% din energia electrică generată local.