Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere

OMV Petrom, operatorul perimetrului Neptun Deep din Marea Neagră, concesiune deținută în cote egale cu Romgaz, a anunțat șa BVB că deschide următorul capitol pentru securitatea energetică a României.
„OMV Petrom a fost si rămâne un partener de durată pentru România în dezvoltarea resurselor naturale ale țării. Istoric, industria petrolieră din România a avut un rol important în economie. Împreună cu statul român, deschidem acum următorul capitol pentru sectorul energetic, asigurând continuitate și creșterea prezenței regionale a României. În această nouă etapă, ne propunem să continuăm explorarea și dezvoltarea de oportunități de amploare pentru resurse de gaze naturale în ape de mare adâncime, concentrându-ne totodată pe continuarea explorării și dezvoltării zăcămintelor mature din România”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.
Potrivit companiei, acest lucru este susținut de progresul semnificativ al activităților de petrol și gaze ale companiei, în mai multe domenii:
„Sonda Anaconda-1 va fi forată în ape cu adâncime de aproximativ 1.500 de metri, la 200 km de Constanța, pentru a explora un nou prospect în Perimetrul XIX Neptun. Adâncimea totală a sondei este estimată să ajungă la aproape 3.800 de metri. Costul total planificat al sondei este de până la 90 de milioane EUR. Acest lucru este susținut de prelungirea licenței de explorare pentru acest perimetru”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil pentru Explorare și Producție.
Potrivi companiei, se preconizează, mai exact, că redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor.
„În viitor, obligațiile istorice de mediu și abandonare conform Anexei P a contractului de privatizare estimate la aproximativ 600 milioane euro (sumă pe termen lung neactualizată la valoarea prezentă) sunt preconizate a fi suportate de OMV Petrom pe propriile costuri. Impactul net al obiectivelor convenite va fi comunicat după finalizarea acestora, atât din perspectiva legislativă cât și contractuală, estimată pentru primul trimestru din 2026”, au subliniat oficialii companiei, în informarea la BVB.
Potrivit datelor grupului, OMV Petrom este cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu aproximativ 20 de miliarde EUR investiți în ultimii 20 de ani și cel mai mare contribuabil la bugetul statului, cu aproximativ 44 de miliarde EUR în taxe și dividende plătite între 2005 și 2024. Compania furnizează aproximativ o treime din cererea României pentru gaze naturale și carburanți și până la 10% din energia electrică generată local.