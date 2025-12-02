Ilie Bolojan, întâlnire cu oficialii OMV Petrom, pentru a discuta rolul companiei în asigurarea securității energetice a României în actualul context regional

Întrevederea șefului Executivului cu oficialii OMV Petrom a fost axată pe evoluția proiectului de exploatare a gazelor natural din Marea Neagră, respectiv proiectul Neptun Deep, în care e partener egal cu compania de stat Romgaz, planurile de investiții ale companiei și rolul acesteia în asigurarea securității energetice a României, în contextul regional actual, potrivit reprezentanților Guvernului.

De amintit că statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,69% din acțiunile OMV Petrom, controlată de austriecii de la OMV AKTIENGESELLSCHAFT, cu 51,15%.

OMV Petrom este pe primul loc la Bursa de Valori București în ceea ce privește capitalizarea domestică, și pe al doilea loc în clasamentul general, după EBS, potrivit datelor BVB. Compania are, marți, după închiderea bursei, o capitalizare bursieră de 57,13 miliarde de lei.

Planurile de investiții

Potrivit reprezentanților OMV Petrom, lucrările proiectului Neptun Deep avansează conform calendarului și în coordonare cu Romgaz.

„Compania a confirmat, de asemenea, că își menține angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și dezvoltarea capacităților pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie”, a transmis Guvernul.

În cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni s-a abordat și extinderea explorării în zona offshore mai adâncă din Marea Neagră. În acest context, s-a discutat despre execuția forajului ANACONDA-1, având în vedere termenele obligațiilor existente.

Potrivit sursei citate, premierul României a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu compania și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator, în conformitate cu principiile europene.

„În ceea ce privește zona onshore, premierul Ilie Bolojan a adus în discuție necesitatea unor condiții care să asigure un echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni, astfel încât resursele României să fie valorificate cât mai eficient, aducând avantaje atât companiei, cât și țării”, se arată în informarea de la Palatul Victoria.

„Referitor la cadrul fiscal și de reglementare, conducerea OMV Petrom a reiterat nevoia de predictibilitate pentru investiții pe termen lung. Premierul a subliniat că Guvernul urmărește un echilibru corect: stabilitate pentru mediul de afaceri, dar și decizii care să protejeze interesul cetățenilor, inclusiv accesul la energie la costuri suportabile”, a transmis Executivul.

Potrivit Guvernului, întâlnirea s-a încheiat cu acordul ambelor părți de a continua un dialog pragmatic, astfel încât proiectele energetice majore să avanseze în beneficiul economiei și al oamenilor.

La discuțiile de marți au mai participat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezindențial, și Adriana Petcu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Contribuția OMV Petrom la buget

Într-un interviu exclusiv acordat Mediafax la finalul lunii octombrie, Christina Verchere, CEO al companiei, declara că OMV Petrom este mai mult decât o companie energetică, ci face parte din structura economică și socială a României, unul dintre cei mai mari contribuabili, un investitor strategic și un partener de încredere pentru comunitățile din întreaga țară. „În ultimele două decenii, am investit peste 20 de miliarde de euro și am contribuit cu aproximativ 44 de miliarde de euro la bugetul de stat, prin taxe și dividende”, a precizat CEO OMV Petrom.

În primele nouă luni din 2025, contribuția la bugetul de stat a fost de aproximativ 12 miliarde lei, ceea ce reprezintă o sumă similară cu cea din primele 9 luni din 2024. În acest interval s-a plătit acționarilor dividendul de bază aferent profitului de anul trecut și s-a decis distribuirea celui de-al patrulea dividend special consecutiv, de 0,0200 lei/acțiune, ceea ce face ca dividendele totale să ajungă la 4 miliarde lei în 2025.

În total, statul român va încasa pentru profitul din 2024 peste 830 de milioane de lei, dividende aferente pachetului deținut.