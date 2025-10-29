OMV Petrom, profit în scădere cu 13% în primele nouă luni. Christina Verchere: „Semnele încetinirii economice au început să afecteze cererea pentru carburanți și gaze naturale”

OMV Petrom a anunțat că a obținut rezultate reziliente la nouă luni, într-un context de prețuri scăzute la țiței, susținute de modelul integrat de business, în informarea privind rezultatele pentru ianuarie – septembrie 2025 inclusiv situațiile financiare neauditate interimare consolidate simplificate la data de și pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2025.

Potrivit oficialilor OMV Petrom, rezultatul din exploatare CCA excluzând elemente speciale a fost de 3,8 miliarde lei, mai mic cu 20%, în principal influențat de prețuri mai mici la țiței, parțial compensate de marje de rafinare mai mari.

În ceea ce privește profitul net, acesta a scăzut cu 13% la 3,4 miliarde lei.

Pe de altă parte, investițiile organice au fost în creștere, cu 28%, ajungând la 5,1 miliarde lei la finalul primelor trei trimestre din 2025.

Acest avans se datorează, în principal, investițiilor mai ridicate în Neptun Deep. Investițiile totale au crescut la 5,2 miliarde lei, cu 9% mai mari față de aceeași perioadă din 2024.

În primele nouă luni, contribuția la bugetul de stat a fost de aproximativ 12 miliarde lei, ceea ce reprezintă o sumă similară cu cea din primele 9 luni din 2024.

În acest interval s-a plătit acționarilor dividendul de bază aferent profitului de anul trecut și s-a decis distribuirea celui de-al patrulea dividend special consecutiv, de 0,0200 lei/acțiune, ceea ce face ca dividendele totale să ajungă la 4 miliarde lei în 2025.

Progrese semnificative în dezvoltarea proiectului Neptun Deep

„Într-un mediu cu preț mai scăzut al țițeiului, rezultatele noastre la nouă luni reflectă beneficiile integrării afacerii noastre, cu impact pozitiv din creșterea marjei de rafinare. Valoarea integrării a fost vizibilă mai ales în al treilea trimestru, cu performanță îmbunătățită în segmentul de Rafinare și Marketing, pe lângă revenirea la un rezultat pozitiv în segmentul de Gaze și Electricitate. Totuși, semnele încetinirii economice au început să afecteze cererea pentru carburanți și gaze naturale”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Potrivit președintei Directoratului OMV Petrom, în timp ce rezultatul operațional excluzând elemente speciale a scăzut cu 20%, la 3,8 miliarde lei, investițiile organice în aceeași perioadă au crescut cu 28%, la aproximativ 5 miliarde lei, reflectând implementarea Strategiei 2030.

„Am înregistrat progrese semnificative atât în dezvoltarea proiectului Neptun Deep, cât și în activitățile de explorare Han-Asparuh din Bulgaria, precum și în extinderea portofoliului nostru de energie electrică din surse regenerabile și de produse sustenabile”, a transmis Christina Verchere.

„Disciplina financiară rămâne o prioritate, fiind implementate programe de eficientizare care urmăresc să răspundă provocărilor pieței și să mențină competitivitatea. Presupunând un cadru fiscal și de reglementare predictibil și competitiv, continuăm investițiile, vizând o cifră-record de până la 8,2 miliarde de lei pentru anul 2025”, a conchis CEO OMV Petrom.

Cifrele-cheie pentru primele nouă luni

Explorare și Producție

Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 1,9 miliarde lei vs. 2,4 miliarde lei în aceeași perioadă din 2024, determinat în principal de scăderea cu 14% a prețurilor țițeiului.

Producția a fost în linie cu așteptările, cu 4,4% mai mică, în principal ca urmare a declinului natural în principalele zăcăminte, compensat parțial de contribuția lucrărilor capitale la sonde și a sondelor noi.

Costul de producție a crescut cu 11%, la 17,9 USD/bep, ca urmare a efectelor negative ale schimbului valutar, taxelor mai mari, inclusiv taxă pe construcții, și scăderii producției disponibile pentru vânzare.

Rafinare și Marketing

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 1,8 miliarde lei, față de 2 miliarde lei în primele nouă luni din 2024, în principal din cauza ratei de utilizare mai reduse a rafinăriei, în contextul opririi planificate din mai 2025 și a provocărilor în aprovizionarea cu țiței din trimestrul trei din 2025.

Indicatorul marjă de rafinare al OMV Petrom a fost de 10,9 USD/bbl, cu o creștere de 12% susținută de evoluții favorabile ale cotațiilor la motorină și benzină în raport cu prețul țițeiului.

În ceea ce privește rata de utilizare a rafinăriei a fost de 90%, sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2024, în principal ca urmare a opririi planificate de 20 de zile în trimestrul al doilea. Potrivit oficialilor grupului, performanța acestui indicator a revenit, totuși, în trimestrul trei, atingând o rată de utilizare de 96%, semnificativ peste media europeană, după ce compania a rezolvat eficient provocările generate de aprovizionarea cu țiței prin asigurarea de surse alternative.

Gaze și Energie

Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 13 milioane lei în primele nouă luni, devenind pozitiv în trimestrul trei, după de-reglementarea pieței de energie electrică.

„Cu toate acestea, se menține sub nivelul din 2024, fiind influențat de prevederi legislative care au afectat performanța segmentului de energie electrică în prima jumătate a anului 2025”, arată oficialii OMV Petrom.

Vânzările totale de gaze naturale au crescut la 34,3 TW, cu 12% mai mari, iar producția centralei electrice Brazi a fost de 3,1 TWh, reprezentând 9% din mixul de producție al României, în contextul unei disponibilități a centralei electrice de 90%.

În ceea ce privește elementele-cheie din primele nouă luni, OMV Petrom a menționat, pe segmentul de dezvoltare regională a gazelor, continuarea forajului de dezvoltare la proiectul de exploatare a gazelor în perimetrul de mare adâncime din Marea Neagră, Neptun Deep, dezvoltat împreună cu Romgaz, în același timp cu avansarea în procesul de fabricare a echipamentelor și al construcției stației de măsurare a gazelor naturale; continuarea activităților de comercializare a gazelor naturale

În perimetrul din Marea Neagră din Bulgaria, Han-Asparuh, grupul a anunțat finalizarea tranzacției cu NewMed și progresul către începerea forajului de explorare în T4/25. Instalația de foraj a fost contractată

În ceea ce privește decarbonizarea energiei electrice, OMV Petrom a anunțat semnarea contractelor inginerie, proiectare, achiziții și producție (EPCC) pentru toate cele 4 parcuri fotovoltaice care urmează să fie dezvoltate împreună cu CE Oltenia.

În Bulgaria, a finalizat tranzacția de achiziție a unei participații de 50% din unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din Bulgaria

În privința decarbonizării transporturilor, grupul a menționat începerea construcției la Unitatea SAF/HVO de la Petrobrazi și asigurarea materiei prime printr-un nou contract de achiziție de ulei de gătit uzat.

Pe segmentul de electromobilitate, OMV Petrom a ajuns la 1.100 de puncte de încărcare disponibile

Referindu-se la optimizarea activităților tradiționale, OMV Petrom a menționat descoperirea de gaze naturale la Spineni, lângă Craiova, dar și opririle planificate, care au fost efectuate cu succes în al doilea trimestru în toate segmentele de activitate: în E&P – în zonele de producție Petromar și Crișana, în R&M – la rafinăria Petrobrazi și în G&E la centrala electrică Brazi. O altă noutate pe acest segment în primele nouă luni este extindere a activității în domeniul bitumului, prin două parteneriate strategice cu companii românești.