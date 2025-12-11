Prima pagină » Politic » Ministrul Energiei anunță avansul proiectelor strategice la forumul Rebuilding Ukraine

Ministrul Energiei anunță avansul proiectelor strategice la forumul Rebuilding Ukraine

Bogdan Ivan prezintă la forumul Rebuilding Ukraine progresele proiectelor energetice strategice ale României, de la interconectări regionale la Neptun Deep și Coridorul Vertical.
Sursa: Facebook/IvanBogdanGruia
Bianca Popa
11 dec. 2025, 23:25, Economic

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat astăzi la forumul Rebuilding Ukraine organizat de New Strategy Center, unde a prezentat rezultatele negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu reprezentanți ai Comisiei Europene, Austriei și Ungariei, discuții menite să accelereze proiectele strategice care vor modela dezvoltarea energetică a României și a întregii regiuni în următoarele decenii, conform unei postări.

Acces la o piață energetică mai mare

Ministrul a subliniat că interconectarea energetică Austria-Ungaria va oferi României acces la o piață mai mare, prețuri mai mici și flexibilitate crescută, marcând o veritabilă schimbare de paradigmă pentru întreaga regiune.

Proiectul, anunțat oficial la București împreună cu comisarul european Dan Jørgensen, va atrage fonduri europene în valoare de aproximativ 30 de miliarde de euro, accelerând integrarea României în piața energetică europeană.

Neptun Deep intră într-o etapă decisivă

Ministrul a subliniat că proiectul Neptun Deep avansează într-o fază crucială, urmând să transforme România într-un furnizor regional de securitate energetică. Gazul românesc va alimenta atât consumul intern, cât și exporturile către statele vecine.

Coridorul Vertical

Bogdan Ivan a confirmat și integrarea României în Coridorul Vertical, ruta de aprovizionare cu LNG american din Grecia până în Austria, care va crește flexibilitatea pieței regionale și va asigura volume suplimentare de gaz.

