Comisia Europeană confirmă scenariul negru: România rămâne pe ultimul loc în UE la colectarea TVA. GAP-ul se menține la 30%. Gabriel Biriș: RO e-Degeaba! Stat capturat

Gabriel Biriș, consultant fiscal, rezumă plastic situația: „GAP-ul nostru rămâne de departe cel mai mare din UE – 30% din VTTL (9,2 miliarde de euro!)… RO e-Degeaba! Stat capturat…”, iar cifrele din raport confirmă pe deplin diagnosticul.

Specialiștii atrag atenția că România pierde anual, doar prin necolectarea TVA, sume uriașe și în raport cu deficitul bugetar despre care se tot vorbește. În acest context, revin în discuție idei precum extinderea mecanismului de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat, consolidarea controalelor antifraudă și îmbunătățirea utilizării instrumentelor digitale.

Potrivit raportului, România rămâne singurul stat membru care este în jurul pragului d 30% în privința GAP-ului de TVA, iar perspectivele pe termen scurt nu indică schimbări majore. În lipsa unei eficientizări reale a colectării, decalajul persistă ca una dintre cele mai importante vulnerabilități fiscale ale țării. Previziunile Comisiei indică 29,5% pentru anul trecut, datele clare venind cu întârziere.

România, conduce acest top al nefericit

La nivel european, statele membre au pierdut în total 128 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 9,5% din VTTL. România se situează astfel mult peste media Uniunii, în timp ce singura țară care se mai apropie este Malta, cu un GAP de 24,2%. Majoritatea statelor membre se află sub pragul de 10%, iar țările cu cele mai bune performanțe — Austria, Finlanda și Cipru — înregistrează decalaje între 1% și 3,3%.

Potrivit raportului, România a avut cea mai slabă performanță în colectarea TVA la nivelul blocului comunitar, în pofida măsurilor de digitalizare implementate în ultimii ani, precum SAF-T, e-Factura sau sistemul e-Transport.

Revizuiri și pentru anii trecuți

Documentul Comisiei include și o revizuire amplă a datelor pentru anii anteriori. Pentru 2022, GAP-ul României a fost ajustat substanțial, de la 30,6% în evaluările precedente la 26,7% în raportul publicat acum. Explicațiile țin de recalculări privind baza teoretică de TVA și de actualizări statistice în conturile naționale. În cazul României, Comisia semnalează dificultăți legate de calitatea unor date utilizate la estimarea TVA nedeductibile, motiv pentru care nivelul de încredere al calculelor este marcat cu „galben”, însemnând că viitoarele revizuiri pot modifica semnificativ rezultatele.

În același timp, raportul detaliază evoluțiile economice din 2023 care pot influența GAP-ul. România a înregistrat o creștere moderată a PIB-ului, de 2,4%, o scădere a inflației față de anul precedent și un avans al plăților digitale, toate considerate factori care, teoretic, ar trebui să sprijine conformarea fiscală. În practică însă, decalajul de TVA continuă să crească, în pofida acestor evoluții.

Pe partea de măsuri fiscale, România a modificat în 2023 structura cotelor de TVA: a introdus cota standard pentru băuturile nealcoolice, a majorat TVA la hoteluri și restaurante la 9% și a menținut cota redusă pentru locuințe doar pentru tranzacțiile sub 600.000 lei. În privința conformării, extinderea obligației SAF-T și consolidarea raportărilor electronice nu au produs, deocamdată, o îmbunătățire vizibilă a colectării.

Analiza Comisiei arată că România nu stă la fel de prost din perspectiva politicii de TVA (policy gap) — capitol care măsoară impactul cotelor reduse și al scutirilor. Cu un nivel de aproximativ 38%, România se află chiar sub media UE, situată la circa 46%. Diferența majoră provine, așadar, din zona de colectare și control, nu din arhitectura sistemului de taxe.