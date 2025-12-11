Operatorii de transport vor primi ajutor de la stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină

Potrivit comunicatului publicat, joi, de Ministerul Finanțelor, cei care vor beneficia de această schemă de ajutor sunt operatorii de transport rutier licențiați în România, atât pentru transport de marfă, cât și pentru transport de persoane (cu excepția transportului public local). Numărul estimat de beneficiari este de 2.200 de operatori.

Buget total pentru schema de ajutor este de 190 milioane lei. Ajutorul este sub formă de grant, în limita a 40 bani/litru de motorină achiziționată între 1 octombrie – 31 decembrie 2025 și 65 bani/litru între 1 ianuarie – 31 martie 2026.

Astfel, noua schemă de ajutor de stat este valabilă până la 31 iulie 2026 pentru emiterea dispozițiilor de plată, respectiv 31 decembrie 2026 pentru plata efectivă a ajutorului.

„Aprobarea acestei scheme reprezintă un demers de pragmatism economic: este preferabil să returnăm o parte din acciză transportatorilor români pentru a le susține competitivitatea, decât să permitem pierderea definitivă a acestor venituri prin alimentări efectuate în afara țării. Această măsură contribuie la protejarea capitalului autohton și, în mod implicit, la menținerea locurilor de muncă dintr-un sector cu importanță strategică”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

Măsura vine ca răspuns la dificultățile financiare cu care se confruntă firmele de transport din România, pe fondul inflației ridicate și al creșterii continue a prețului motorinei, care a ajuns să reprezinte peste 40% din totalul cheltuielilor operaționale ale firmelor de transport.

Schema de ajutor de stat are rolul de a opri creșterea prețurilor de la raft, care vine odată cu scumpirea serviciilor de transport. „Prin compensarea parțială a accizei, statul acționează preventiv pentru a menține prețurile stabile și pentru a evita blocajele în lanțurile de aprovizionare care ar putea perturba întreaga economie”, se arată în comunicatul publicat.