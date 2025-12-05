Ilie Bolojan: 17 companii de stat vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare sau lichidare, iar unele vor fi listate. Tarom, Metrorex și CFR, printre cele menționate

Premierul a semnalat adoptarea în ședința de vineri a memorandumului privind reforma companiilor de stat.

„Am făcut o analiză săptămânile trecute , avem nu doar niște angajamente prin accesarea programelor europene, deci nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interrs legitim ca marile companii de stat să fie bine adminpsitrate. Prin acest memorandum se definesc cu claritate rolul instituțiilor implicate în așa fel încât după parcurgerea tuturor perioadelor să putem spune care din aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menținute în activitate, cu reformele care sunt necesare în așa fel încât să fie mai competitive, că ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenții tot mai mari”, a declarat premerul.

„De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare, transformare sau care vor fi lichidate”, a apus Ilie Bolojan.

Țintele Guvernului

Potrivit premierului, sunt 17 companii care au fost comunicate de ministere în acest prim pachet, el menționând companiile din transporturi și Energie: Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale București, Complexul Energetic valea Jiului.

„Luni dimineața vom avea o primă ședință și există responsabili pe fiecare minister, fiecare autoritate tutelară, se va colabora cu agenția care monitorizează perfromanța, în așa fel încât, în cursul anului viitor, să nu mai avem situația pe care am întâlnit-o anul acesta, în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului, ci bugetele acestor companii să fie aprobate imediat ce se aprobă bugetul de stat, în primul trimestru, să fie ținte cât de poate de clare pentru responsabilii acestor companii și un parcurs clar care să însemnă măsuri fără echivoc pentru îmbunătățirea performaței acestora”, a spus Ilie Bolojan.

Primele 17 companii care sunt analizate în procesul de reformă

Lista celor 17 companii propuse de ministerele de resort care intră în prima etapă a procesului de reformă, conform strategiei coordonate de vicepremierul Oana Gheorghiu, a fost transmisă presei la finalul briefingului de la Guvern.

Potrivit informării, ministerele au făcut selecția celor 17 companii în funcție de prioritățile și strategiile sectoriale, dar analiza lor va fi făcută în cadrul unei viziuni strategice integrate asupra economiei și a intereselor României, pe care o va coordona CNR9, precum și pe baza unor criterii obiective, stabilite prin lege.

Pașii procesului de evaluare vor fi următorii, conform Memorandumului adoptat de Guvern:

1.⁠ ⁠colectarea datelor la zi de către ministere și completarea lor cu date de la Ministerul Finanțelor culese din SAF-T;

2.⁠ ⁠evaluarea realizată de AMEPIP a performanței companiilor, pe baza indicatorilor financiari, operaționali și de bună guvernanță, conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

3.⁠ ⁠consolidarea și corelarea recomandărilor la nivelul Comitetului Național pentru Reforma 9 (CNR9).

Lista celor 17 companii:

Societatea Electrocentrale Grup SA (Ministerul Energiei) Societatea Electrocentrale București SA (Ministerul Energiei) Societatea OIL Terminal SA (Ministerul Energiei) Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR – SA) (Ministerul Energiei) Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă” CFR Marfă S.A” (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) ROFERSPED S.A-filială a CFR Marfă (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) C.F.R- I.R.L.U. S.A filială a CFR Marfă (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F -S.A (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Societatea Feroviară de Turism S.F.T-C.F.R- S.A (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Societatea Națională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R- pre-insolvență (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Compania Națională de Căi Ferate C.F.R SA (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Societatea Telecomunicații CFR S.A (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Tipografica Filaret S.A-filiala a CNCFR S.A (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători S.A” (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Societatea de Reparații Locomotive C.F.R-S.C.R.L Brașov -filială a CFR Călători (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex „S.A (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) Compania „TAROM” (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii)

Societatea PETROTRANS SA este în faliment și a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situației patrimoniale.

Modul de selectare a companiilor

Ministerele au avansat această listă conform criteriilor stabilite în Strategia privind Reforma companiilor de stat, care stabilește ca întreprinderile să fie clasificate nu exclusiv pe bază de cifre, ci incluzând rolul strategic pe care acestea îl au în economie și pentru funcționarea statului, ținând cont de criterii comune și de criterii specifice fiecărui sector de activitate.

Pentru perfectarea acestui tip de analiză, la nivelul CNR9 este în curs de realizare Harta Sectorială 2035, care definește rolul statului pe sectoare (actor dominant / important / selectiv /ultim resort), inclusiv pilonul Defence Industrial Base.

Cele 5 categorii de clasificare a companiilor

Companii strategice esențiale: Infrastructuri critice; rol fără substitut privat; impact asupra securității naționale. Intervenție: investiție, consolidare, profesionalizare. Companii necesare, dar ineficiente: Rol public important (transport, apă-canal, servicii publice), dar performanță slabă. Intervenție: restructurare operațională + financiară. Companii neviabile economic: Pierderi constante, fără rol public justificat. Intervenție: lichidare ordonată + recuperare active. Companii suprapuse sectorial: Redundanțe: două sau mai multe companii fac același lucru. Intervenție: fuziune, absorbție, consolidare. Companii comerciale: Operează pe piață competitivă, fără rol public. Intervenție: listare, PPP, atragere capital privat.

Criterii de clasificare a companiilor