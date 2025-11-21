Ilie Bolojan, despre reforma la companiile de stat: Cele care nu pot fi salvate trebuie închise

„Atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMEPIP, dar și de la conducerile acestor companii trebuie să intervenim ca, începând de anul viitor – deci de la începutul anului, nu de la sfârșitul anului, cum s-a întâmplat anul acesta – să punem în practică planuri care să îmbunătățească activitatea acestora”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul a fost ferm în privința companiilor care nu mai pot fi salvate: „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menținute, dar au pierderi, trebuie să-și reducă pierderile, trebuie să-și îmbunătățească serviciile, trebuie să facă reforme”.

„Avem companii – 27 – care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde și mai acumulează din trecut încă peste 5 miliarde. Dacă nu vom interveni, va rămâne în continuare o gaură neagră. Sunt pe o listă prioritară, vi le vom comunica”, a spus premierul.

Problemele nu se limitează însă doar la acestea. Șeful Guvernului a precizat că „avem, de asemenea, alte întreprinderi publice care au pierderi sistematice. Sunt cam 83 de companii care au plăți restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat, iar diferența către parteneri, companii private”.

Importanța limitării subvențiilor nejustificate

„Este nevoie să intervenim în aceste companii pentru că ele beneficiază de subvenții importante. Doar în 2024 au încasat peste 8 miliarde de lei subvenții, iar fiecare leu care se economisește l-am putea duce în educație, în sănătate sau în alte investiții”, a declarat Bolojan.

Premierul a criticat, totodată, companiile care nu au transmis planurile de redresare.

„Avem companii care, deși trebuiau să prezinte planuri de redresare, nu și-au prezentat nici pe anul acesta planurile. Este greu de gândit cum sunt tolerate și nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare încheiate în luna decembrie, astfel încât să nu mai ajungem în această situație”, a spus el.

„Avem societăți mai mici, cu mai puțini salariați, care sunt în situația în care nu mai desfășoară activități conforme obiectului lor de activitate de la înființare și care pot fi închise fără niciun fel de probleme, pentru că sunt doar o sursă de cheltuieli pentru bugete”, a adăugat Bolojan.

Premierul a precizat că responsabilitatea aplicării reformei va reveni fiecărui minister și unui grup de lucru coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Am stabilit aceste liste de companii. Responsabilitatea va fi la fiecare minister care reprezintă autoritatea tutelară și la un grup de lucru care va fi coordonat de doamna vicepremier Oana Gheorghiu. Reforma companiilor de stat este o necesitate și trebuie să o facem. Va fi un element de bază inclusiv în componenta de buget pentru anul următor”, a încheiat premierul.