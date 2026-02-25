A nins abundent în zona montană din Suceava. Cod galben de vânt în Moldova, miercuri

În special în zonele de munte, stratul de zăpadă depus pe carosabil a impus intervenția utilajelor de deszăpezire.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, „a nins abundent în zona montană a județului Suceava, unde circulația s-a desfășurat în condiții de iarnă”. Secția Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc a intervenit pe sectoarele afectate, împrăștiind material antiderapant și acționând pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil.

Intervenții în Pasul Palma

În Pasul Palma, pe DN 17A, unde viscolul ridică frecvent troiene, utilajele de deszăpezire au curățat constant carosabilul pentru ca șoferii să poată circula în siguranță. Reprezentanții DRDP Iași au precizat că „traficul pe acest sector se desfășoară în condiții de iarnă, pe fondul ninsorii abundente” și le-au recomandat șoferilor să circule cu prudență.

Pe parcursul zilei, intervențiile au continuat pe drumurile naționale din zona montană a județului. „Pe anumite sectoare se circulă cu dificultate, carosabilul fiind umed și acoperit cu zăpadă frământată, tratată cu material antiderapant”, au precizat drumarii.

Rafale de până la 70 km/h

Meteorologii au emis avertizări de vreme severă pentru zona Moldovei, anunțând viscol puternic, zăpadă troienită și vizibilitate redusă în zona montană. Începând de miercuri dimineață, intră în vigoare un nou cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, valabil în 25 februarie, între orele 10.00 și 20.00.

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Moldovei, precum și local Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei, unde vântul va atinge viteze de 50–70 km/h.

Autoritățile ieșene le recomandă șoferilor să plece la drum doar dacă este necesar, să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece și să adapteze viteza la condițiile de trafic.