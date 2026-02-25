Prima pagină » Economic » Guvernul dă undă verde tichetelor de masă pentru salariații CE Oltenia

Guvernul dă undă verde tichetelor de masă pentru salariații CE Oltenia

Complexul Energetic Oltenia va acorda tichete de masă angajaților și în 2026, după ce Guvernul a aprobat Memorandumul prin care compania este exceptată de la aplicarea anumitor prevederi fiscal-bugetare din Legea nr. 296/2023 – act normativ care limitează unele cheltuieli la companiile de stat.
sursa foto: Facebook Bogdan Ivan
Maria Miron
25 feb. 2026, 06:44, Economic

Hotărârea adoptată în ședința de Guvern de marți permite menținerea drepturilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, inclusiv acordarea tichetelor de masă pentru întregul personal pe parcursul anului 2026, cu aplicare inclusiv pentru luna ianuarie.

Ivan: Producția CE Oltenia, esențială în zilele geroase

Memorandumul fusese prezentat în primă lectură în ședința de Guvern de joi, 19 februarie, de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a explicat că, în cele mai reci zile din această iarnă, producția companiei din Oltenia a fost decisivă pentru funcționarea în siguranță a sistemului energetic.

„Din punctul meu de vedere, este un pas necesar și firesc, în contextul în care, în cele mai geroase zile din această iarnă, ne-am bazat pe producția de la CE Oltenia pentru a susține Sistemul Energetic Național”, a transmis ministrul. El a precizat că tichetele de masă vor fi acordate întregului personal CEO și că, imediat după aprobarea Memorandumului, sumele aferente vor fi încărcate pe cardurile salariaților.

Fără litigii de muncă la CE Oltenia

„Prin exceptarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI din Legea 296/2023, activitatea societății nu va fi perturbată, fiind înlăturat riscul unor posibile litigii de muncă pentru revendicarea drepturilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă și în contractele individuale de muncă”, a comunicat Executivul.

Decizia Guvernului vine în contextul în care art. XL și art. XLI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung impun restricții asupra unor cheltuieli cu personalul la instituțiile publice și companiile de stat, inclusiv limitări privind acordarea anumitor beneficii salariale. În lipsa unei exceptări, aceste prevederi ar fi putut afecta acordarea tichetelor de masă.

Economii din reorganizare

La discuțiile sindicaliștilor cu premierul Ilie Bolojan, reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au prezentat un set de măsuri de eficientizare, optimizare și reorganizare care urmează să fie aplicate în 2026, în vederea redresării societății.

Potrivit informării Executivului, „totalul economiilor în anul 2026 la nivelul societății, în urma aplicării măsurilor de eficientizare, reorganizare și disponibilizare, va fi de circa 440 de milioane de lei”.

