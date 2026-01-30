Cătălin Călinoiu, CEO: „Important este să menținem securitatea energetică, în timp ce punem pe picioare investițiile care să înlocuiască treptat cărbunele”

Profesionist cu experiență semnificativă în mediul privat, aflat anterior, timp de 12 ani, la conducerea unuia dintre cei mai importanți furnizori de energie și gaze naturale, Cătălin Călinoiu a detaliat în răspunsul pentru Mediafax și cele mai recente provocări din zilele geroase recente, dar și cele care derivă din planul de restructurare a CEO.

Interviul a fost acordat cu puțin timp înainte de finalizarea procedurii de depunere a ofertelor pentru două investiții majore, respectiv centralele în ciclu combinat (CCGT) de la Turceni și Ișalnița.

CEO, companie condusă în sistem dualist, este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 87,48% din capitalul social, urmat de Fondul Proprietatea S.A., cu 11,81% di acțiuni și Electrocentrale Grup S.A., cu 0,46% din capitalul social.

La ora publicării, cărbunele reprezenta 6,75% din producția națională de energie electrică, într-o zi cu temperaturi prietenoase, vânt și ape cu aport consistent și un pic de soare. Consumul era acoperit din resurse naționale și chiar au mai rămas 310 MW de vândut la export, potrivit datelor în timp real publicate de Transelectrica:

29.26% Eolian – 2405 MW

23.07% Hidro – 1896 MW

20.13% Hidrocarburi – 1655 MW

16.01% Nuclear – 1316 MW

6.74% Cărbune – 554 MW

4.09% Foto – 336 MW

0.67% Biomasa – 55 MW

0.04% Instalatii de stocare – 3 MW

Consum: 7.912 MW

Producţie: 8.223 MW

Sold: 310 MW

„Provocarea principală a fost să ținem sistemul energetic stabil”

Reporter:Compania dvs, lucrătorii de la CEO ați fost lăudați public de ministrul Energiei pentru că în perioadele de ger pentru că ați pus umărul la suplinirea producției pentru a ajută românii să aibă căldură. Care au fot principalele provocări, un episod-cheie pe care îl rețineți din acele zile „de foc”?

Cătălin Călinoiu: Începutul acestui an, pe fondul valului de ger la nivelul întregii regiuni, nu doar în țară noastră, a determinat vârfuri de consum dimineață și seară la un nivel nemaiîntâlnit în ultimii 4-5 ani. De exemplu, în vârful de consum de dimineață din dată de 21 ianuarie, consumul instantaneu a depășit puterea de 9300 MW, un maxim al ultimilor 4-5 ani, iar centralele pe cărbune au asigurat în acea perioada până la 14% din totalul energiei produse în țară noastră.

În acele zile, provocarea principală a fost să ținem sistemul energetic stabil, în condiții de vârf de consum. A fost nevoie de disponibilitate tehnică rapidă, aprovizionare și logistică pentru lignit, sincronizare permanentă cu dispecerul energetic național, plus mobilizarea eficientă a personalului.

Episodul-cheie este acela în care, într-un interval scurt, am avut nevoie să creștem disponibilul operațional și să păstrăm stabilitatea grupurilor în sarcini care se schimbau rapid, în timp ce rețeaua cerea flexibilitate. Gândiți-vă că dimineață la ora 4-5 consumul național era de 6.500 MW, iar 4 ore mai târziu trecea de 9.000 MW, deci o creștere de consum de 50%.

A fost un efort colectiv – de la exploatări, transport, mentenanță, până la exploatare, iar faptul că sistemul a trecut perioada critică fără incidente a fost, sincer, meritul oamenilor din teren.

CE Oltenia are oameni profesioniști, experți, cu adevărat dedicați muncii lor și sistemului energetic românesc.

Reporter: În ce stadiu se află și cum decurge renegocierea planului de restructurare și decarbonare al CEO, după intrarea în vigoare a OUG nr. 88/2025?

Cătălin Călinoiu: Intrarea în vigoare a OUG nr. 88/2025 a creat cadrul necesar pentru ajustarea etapizată a calendarului de decarbonare, astfel încât acesta să fie compatibil cu realitățile de securitate energetică și cu ritmul investițiilor de înlocuire. Din perspectiva Consiliului de Supraveghere, renegocierea planului de restructurare nu înseamnă o abatere de la angajamentele asumate, ci o recalibrare responsabilă a acestora.

Un element esențial este menținerea coerenței între retragerea capacităților pe lignit și punerea efectivă în funcțiune a noilor capacități pe gaze și regenerabile, precum și gestionarea impactului social. Procesul este corelat cu dialogul instituțional cu autoritățile române și cu Comisia Europeană, iar obiectivul este un plan realist, sustenabil tehnic, financiar și social.

Nu putem avea securitate energetică fără continuitate în alimentarea cu energie și nu putem avea prețuri accesibile la consumatori dacă creștem dependență de importuri.

Reporter: În ce stadiu se află, cum decurge și când estimați că va fi finalizată procedura de înființare a Filialei Lignit a CEO, demers prevăzut în planul de restructurare și decarbonare?

Cătălin Călinoiu: Din punct de vedere procedural, demararea reorganizării a fost aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 23/04.08.2023.

Sunt parcurse etape complexe de analiză juridică a activelor, inclusiv clarificarea situației terenurilor și evaluarea patrimoniului. Procedura de achiziție pentru servicii de consultanță și asistență a fost derulată, cu atribuirea câștigătorului, iar contractul urmează să fie înregistrat.

Crearea filialei pentru activitatea pe lignit este un angajament explicit asumat de statul român și de CE Oltenia, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene și cu planul de restructurare aprobat. Această filială va include unitățile energetice pe lignit și activele aferente care nu sunt destinate tranziției către gaze sau surse regenerabile, cu o separare clară a conturilor față de compania-mamă.

Calendarul estimativ de finalizare a procedurii de înființare va fi corelat cu celelalte măsuri din planul de restructurare revizuit, după modificarea calendarului de închidere a producției de energie pe cărbune.

Reporter: Din informațiile dumneavoastră, vor există oferte admisibile pentru licitațiile pentru centralele în ciclu combinat (CCGT) de la Turceni și Ișalnița (cu deadline de depunere 30 ianuarie)?

Cătălin Călinoiu: În calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, nu pot comenta existența sau conținutul ofertelor înainte de închiderea oficială a procedurilor de achiziție. Aceste informații țin de managementul executiv și de derularea corectă a proceselor competitive.

Ceea ce pot spune, la nivel de principiu, este că investițiile în capacități noi pe gaze sunt esențiale pentru înlocuirea treptată a producției pe lignit și pentru asigurarea stabilității sistemului energetic. Imediat după finalizarea procedurilor, compania va comunica public dacă au fost depuse oferte admisibile și care sunt pașii următori.

Au fost depășite blocajele din relația cu Tinmar pentru proiectele fotovoltaice și cel pe gaze?

Din perspectiva Consiliului de Supraveghere, prioritatea a fost și rămâne protejarea interesului companiei și menținerea coerenței cu planul de restructurare aprobat, concomitent cu menținerea unei relații de parteneriat serios, eficient și profesionist cu toți partenerii.

CS urmărește că orice dificultate apărută să fie tratată fie prin mecanisme contractuale, fie prin măsuri de protecție juridică, acolo unde este necesar, astfel încât să nu fie afectat obiectivul strategic de înlocuire a capacităților pe lignit cu surse mai puțîn poluante.

În cazul proiectelor parcurilor fotovoltaice, procedura pentru selecția contractorului EPC, responsabil de proiectarea, achizițiile și execuția parcurilor fotovoltaice, este în desfășurare; așteptăm finalizarea și semnarea contractului EPC.

Referitor la stadiul proiectului ce presupune construcția unui bloc energetic de tip CCGT de cca. 475 MW pe gaz natural, la Turceni, așteptăm finalizarea termenului de depunere a ofertelor: 2 februarie ora 15:00.

În orice caz, ne dorim și trebuie că termenul de punere în funcțiune să fie până la finalul anului 2029.

Reporter: Evident, tot ce puteți comunica în prezent despre rezultatele pe 2025 comparate cu 2024: profit/pierdere, venituri, producție energie, ore de funcționare grupuri, producție lignit, număr de salariați.

Cătălin Călinoiu: Pentru 2025, suntem în faza de închidere și consolidare; cifrele finale vor fi comunicate după finalizarea raportărilor și a auditului, conform calendarului. Ce pot spune este că 2025 a avut provocări semnificative de cost și de piață, iar acest lucru se vede și în rezultatele intermediare. La nivel operațional, producția și orele de funcționare au depins de condițiile de piață și de solicitările de echilibrare ale sistemului.

Important este să menținem securitatea energetică, în timp ce punem pe picioare investițiile care să înlocuiască treptat cărbunele, altfel, tranziția rămâne doar un calendar pe hârtie.

Stadiul închiderii centralelor pe cărbune

De amintit că România a reușit anul trecut să renegocieze calendarul de închidere a capacităților de producție pe cărbune ale CEO până la operaționalizarea completă a noilor capacități de producție a energiei în bandă.

„România și-a asumat în trecut cea mai ambițioasă țintă de decarbonizare, dar nu putem să punem în pericol lumina din casele oamenilor. De aceea, amânarea închiderii centralelor pe cărbune este necesară: nu putem opri niciun grup până când noi capacități de producție a energiei electrice în bandă, nu vor fi 100% operaționale, gata să le înlocuiască”, a precizat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, la începutul lunii octombrie.

La data de 1 ianuarie 2021, România avea 4.920 MW instalați în centrale pe cărbune. La 31 decembrie 2021, au fost retrași definitiv din exploatare 1.695 MW, iar în anul 2023 – încă 330 MW (jumătate din ținta T115 care presupunea închiderea a 660 MW).

Prin Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în anul 2021, România s-a angajat să retragă definitiv din exploatare 1.425 MW până la data de 1 ianuarie 2026, la care se adaugă 330 MW neînchiși din T115, în total 1.755 MW, respectiv de la Complexul Energetic Oltenia – 1.305 MW; Electrocentrale Craiova – 300 MW; CET Govora – 100 MW și UAT Iași – 50 MW.

Potrivit oficialilor, Ministerul Energiei, a transmis în acest sens – în septembrie 2025, pe baza unui studiu de adecvanță realizat de un consultant independent la cererea Transelectrica SA, precum și cu contribuția CEO – pe adresa Comisiei Europene în marja renegocierii cu SG Recover a PNRR propunerea de necesitate și oportunitate a menținerii în funcțiune, în regim comercial, a trei grupuri energetice, precum și păstrarea altor două grupuri în rezervă tehnică, pentru a garanta siguranța sistemului energetic în perioadele de vârf de consum sau în situații neprevăzute.

În paralel, planul de restructurare actualizat a fost transmis către Direcția Competitivitate din cadrul Comisiei Europene și prevede decalarea termenelor de închidere a unităților pe cărbune până la finalul anului 2029. Potrivit propunerilor înaintate, la nivelul Complexului Energetic Oltenia vor continua să funcționeze cinci exploatări miniere, în concordanță cu necesarul alimentării capacităților de producție a energiei electrice pe bază de lignit (inclusiv pentru Electrocentrale Craiova).