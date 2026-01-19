Consumul de energie, nou record în ultimii patru ani, iar cel de gaze a depășit „praguri psihologice” Bogdan Ivan: „Suntem pregătiți pentru a face față oricăror provocări”

Românii au consumat în aceste zile cu temperaturi foarte scăzute mai multă energie decât în ultimele patru ierni, iar volumele de gaze au depășit praguri psihologice de 60 de milioane de metri cubi pe zi, potrivit datelor prezentate de Bogdan Ivan luni.

„În momentul de față tranzităm o perioadă cu temperaturi foarte reduse, suntem în medie cu aproximativ 4 grade Celsius sub media ultimilor cinci ani, ceea ce presupune automat un stres operațional suplimentar asupra sistemului energetic național. În momentul de față, astăzi am avut cel mai mare consum din această iarnă și din ultimii patru ani, 9235 MW instant, lucru care ne duce automat la o nevoie suplimentară de energie electrică. În momentul de față suntem mobilizați atât cu Hidroelectrica, care se află într-o stare foarte bună, avem un mix energetic destul de stabil pentru faptul că producem aproximativ 1.000 MW din eolian. Se asemenea, colegii de la CEO Oltenia a produc la maxim energie pe cărbune”, a detaliat Bogdan Ivan situația segmentului de energie electrică.

„În depozitele noastre avem 59% grad de umplere la depozitele de gaze”

De asemenea, potrivit ministrului, consumul de gaz a crescut foarte mult, fiind o creștere în medie comparativ cu aceeași perioada anului trecut de 14,5% mai mare.

„Am atins praguri psihologice de 60 de milioane de metri cubi pe zi consum, ceea ce ne duce automat la nevoia tot mai mare de a ne sincroniza pe tot ce înseamnă extragere din depozite și din producție, plus pentru a echilibra în anumite intervale zona de importuri. Suntem în situația în care, astăzi, în depozitele noastre avem 59% grad de umplere la depozitele de gaze, suntem cu 10% peste media Uniunii Europene și suntem în situația în care, încă de astăzi vară, în momentul în care am decis să umplem 100% depozitele, se dovedește că a fost o decizie inspirată, pentru că astăzi, când avem aceste perioade de ger, putem să spunem că suntem pregătiți pentru a face față oricăror provocări”, a declarat Bogdan Ivan.

Potrivit demnitarului, această perioadă geroasă va dura până miercuri.

„Sistemul energetic este pregătit la maxim, atât în raport cu producția de energie electrică, cât și cu ceea de gaze naturale, transportul lor, distribuția și furnizarea”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește problemele apărute, Bogdan Ivan a menționat că în urma condiții medio nefavorabile, a apărut defecțiunea sistemului în județul Suceava, în patru localități, fiind 700 de consumatori nealimentați luni după-amiază, când se lucra intens pentru ca ei să fie reconectați.

De asemenea, a transmis ministrul Energiei, România este pregătită luni și din punct de vedere al stocurilor de cărbune, lucrătorii din Valea Jiului și de la Complexul Energetic Oltenia fiind la lucru, deși s-au confruntat cu temperaturi de -15 grade Celsius, în această perioadă, și au extras undeva la 25.000 de tone de cărbune în fiecare zi, iar cei de la Paroșeni lucrează ca să țină pornite centralele pe cărbune pentru a ne asigura că în această perioadă avem suficientă energie electrică.

Ministrul a precizat că diferența de consum se acoperă din importuri.