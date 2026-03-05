Prima pagină » Economic » Noile planuri ale Guvernului pentru scăderea facturilor la energie. Ilie Bolojan: „Fiecare îmbunătățire la o companie care e un operator important înseamnă prețuri mai bune”

Noile planuri ale Guvernului pentru scăderea facturilor la energie. Ilie Bolojan: „Fiecare îmbunătățire la o companie care e un operator important înseamnă prețuri mai bune”

Guvernul are în analiză o serie de măsuri menite să ducă la o reducere a prețurilor la energie electrică, prețuri asupra cărora nu mai poate interveni direct statul, după ce piața a fost reliberalizată începând din 1 iulie anului trecut, când a expirat schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie, în vigoare din 2022, a anunțat premierul Ilie Bolojan, joi, într-o declarație făcută la finalul ședinței de Guvern.
Sursa: Guvernul României
Mădălina Prundea
05 mart. 2026, 16:13, Economic

Șeful Executivului a dat joi un prim set de informații cu privire la măsurile pe care le analizează cu titularul de mandat de la conducerea Ministerului Energiei menite să ducă la scăderea prețurilor la curent electric.

Declarațiile au fost făcute de premier în contextul în care Guvernul a adoptat, joi, continuarea reglementării prețurilor la gaze naturale după 31 martie, când ar fi urmat să expire plafonarea și pe segmentul de gaze naturale.

De amintit că, în cazul energiei, statul acordă din 1 iulie anului trecut un voucher de 50 de lei pe lună persoanelor cu venituri reduse – estimate la aproximativ 4 milioane – ajutor stabilit inițial până pe 31 martie, dar prelungit oficial până la finalul lui 2026.

„Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru (Bogdan Ivan – n.r.), pe care îl vom anunța până la sfârșitul lunii martie, care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat și pe care vom lucra în așa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta”, a declarat Ilie Bolojan, în briefingul de la finalul ședintei de Guvern.

„E nevoie apoi de creșterea capacităților de stocare”

Șeful Executivului a enumerat măsurile luate în calcul pentru ca, în final, costurile energiei să fie reduse, pentru a favoriza relansarea economică.

„E vorba de deblocarea capacităților de rețea, deci desființare a acelor ATR-uri care ne-au acoperit practic întreaga capacitate de racordare la rețele de electricitate și trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și a reduce costurile. E nevoie apoi de creșterea capacităților de stocare și, prin programele pe care domnul ministru le-a propus pe fondul de modernizare, pentru a cofinanța investiții în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creșterea capacităților de stocare ne va permite să reducem un preț care este foarte ridicat în ore de vârf, în așa fel încât, per total, să avem o energie mai ieftină”, a detaliat Ilie Bolojan.

O măsură importantă, a spus premierul, este cea de a urgenta investițiile în această zonă a economiei și Ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare.

„De asemenea, lucrăm la o listă de obiective strategice pe care să le urmărim în așa fel încât să scurtăm durata de punere în practică a investițiilor, care înseamnă întăriri de rețele, extinderi de rețele, investiții în producție, interconectări și așa mai departe, pentru că doar printr-o creștere a capacităților de producție putem în termeni reali să reducem prețuri”, a precizat Ilie Bolojan.

Nu în ultimul rând, șeful Executivului a fpcut referire la eficientizarea activitatea companiilor de stat.

„De asemenea, îmbunătățire a administrării companiilor de stat care au un rol foarte important în acest domeniu – Nuclearelectrica și Hidroelectrica, cumulat, produc peste 40% din producția noastră de energie, de exemplu, Transelectrica, Combinat Oltenia și așa mai departe – fiecare îmbunătățire la o companie care este un operator important înseamnă prețuri mai bune, înseamnă o eficiență mai mare și în ultimul rând, trebuie să susținem o competitivitate ridicată pe piața de energie, în așa fel încât atunci când ai oferte moment mai bune în piață, cetățenii României să știe și să poată să acceseze cea mai bună ofertă pentru a pune presiune pe această piață pentru a avea prețuri în piață, în așa fel încât să avem și o energie mult mai ieftină”, a declarat Ilie Bolojan la finalul ședinței de Guvern.

„Zona de energie va rămâne un obiectiv important atât prin ceea ce se întâmplă astăzi, lucruri care nu le putem influența, dar și prin mecanismele de relansare economică, pentru că fără o energie care este asigurată pentru companii și pentru cetățeni la prețuri mai bune, fără sistem energetic și la care ai acces nu ne putem gândi la o relansare economică adevărată în anii următori”, a conchis șeful Executivului.

