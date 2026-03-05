Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie

La finalul ședinței de guvern, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis românilor să ignore notificările primite recent de la furnizorii de gaze cu oferte de preț mai mari, deoarece acestea nu mai sunt valabile după adoptarea noii reglementări.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei (prețul pe kWh n.r.). Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”, a spus ministrul.

Românii să aștepte facturile plafonate

Potrivit acestuia, consumatorii nu trebuie să facă nicio modificare în contracte și nici să trimită solicitări către furnizori.

„Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic. Nu trebuie să facă notificări și nu trebuie să schimbe ceva. Este suficient să aștepte și să își plătească factura atunci când aceasta va veni”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că toate facturile emise începând cu 1 aprilie vor fi calculate la prețul reglementat, care nu va depăși plafonul actual: „Toate facturile începând cu 1 aprilie vor veni la acest preț reglementat care nu va depăși 0,31 lei pe kilowatt, adică prețul plafonat astăzi”.

Măsură unică în UE

Actul normativ adoptat de Guvern introduce o măsură tranzitorie pentru piața gazelor naturale, valabilă timp de un an, până în aprilie 2027. Potrivit ministrului Energiei, decizia a fost luată pentru a evita impactul negativ asupra consumatorilor în contextul fluctuațiilor de preț de pe piețele internaționale și al procesului de liberalizare a pieței de gaze din România.

„Vorbim despre o măsură luată în premieră de o țară din Uniunea Europeană, prin care asigurăm o perioadă tranzitorie de un an. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al procesului de liberalizare a pieței de gaze naturale din România, Guvernul a decis astfel să evite un impact negativ asupra consumatorilor casnici”, a spus Ivan.

Scumpiri pe piața gazelor

Ministrul a amintit că în ultimele zile prețurile gazelor au crescut puternic pe piețele internaționale.

„În ultimele cinci zile am văzut că, la nivel internațional, prețurile gazelor naturale au crescut în medie cu aproape 70%. Dat fiind acest lucru, am stabilit un mecanism economic clar prin care prețul plătit de consumatorii români să rămână stabil”, a explicat acesta.

Potrivit noilor prevederi, prețul de pornire pentru producători este limitat la maximum 110 lei/MWh, sub plafonul de 120 lei/MWh aplicat până acum. De asemenea, sunt stabilite costuri reglementate pentru transport și distribuție, precum și o marjă maximă de profit pentru furnizori.

Profituri mai mici pentru companii

Ministrul Energiei a admis că măsura va reduce veniturile companiilor din sectorul energetic, dar a subliniat că decizia a fost necesară pentru protejarea populației.

„Această măsură reduce veniturile și automat profiturile companiilor, dar sunt momente în care statul trebuie să fie extrem de precaut și să urmărească interesul celor mulți”, a afirmat Bogdan Ivan.

El a adăugat că decizia adoptată de Guvern reprezintă o măsură fără precedent în Europa: „Este o dovadă clară că astăzi Guvernul României a luat o măsură care protejează consumatorii din România și care este unică până în acest moment la nivel european”.