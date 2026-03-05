Nicușor Dan: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu vom convoca CSAT

Președintele Nicușor Dan a spus joi, în Polonia, că nu a convocat și nu va convoca CSAT „cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct pentru România”.

El a spus că prioritatea este revenirea în țară a cetățenilor români prinși de conflict în regiune.

„Și aici, cu totul, sunt cam 5.000 de români care nu sunt rezidenți în toate țările din regiune și ei sunt în contact cu Ministerul de Externe. Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduși pe cheltuiala statului român. Cei care sunt în alte categorii sunt ajutați să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta suntem în control”, a spus șeful statului.

Președintele a comentat și situația din Orientul Mijlociu.

„Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și care, din aceste motive, a fost supus sancțiunilor europene”, a mai spus Nicușor Dan.