Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu vom convoca CSAT

Nicușor Dan: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu vom convoca CSAT

Nu o să plângem Republica Islamică Iran, un regim care a sponsorizat terorismul în regiune, a comentat situația din Orientul Mijlociu președintele Nicușor Dan. El spune că CSAT nu va fi convocat cât timp nu este un pericol direct pentru România.
„Absolut protejați”: Nicușor Dan, răspuns după ce o rachetă iraniană a fost dobărâtă de NATO în Turcia
„Absolut protejați”: Nicușor Dan, răspuns după ce o rachetă iraniană a fost dobărâtă de NATO în Turcia
România și Polonia își consolidează parteneriatul strategic, cu accent pe securitate și economie, spune Nicușor Dan
România și Polonia își consolidează parteneriatul strategic, cu accent pe securitate și economie, spune Nicușor Dan
Ivan, întrebat de reducerea accizelor la carburanți: Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta
Ivan, întrebat de reducerea accizelor la carburanți: Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta
Un aeroport din Azerbaidjan a fost lovit de rachete și drone dinspre Iran. Două persoane au fost rănite
Un aeroport din Azerbaidjan a fost lovit de rachete și drone dinspre Iran. Două persoane au fost rănite
Câini fără stăpân eutanasiați ilegal. Polițiștii și procurorii fac percheziții în patru județe
Câini fără stăpân eutanasiați ilegal. Polițiștii și procurorii fac percheziții în patru județe
Cosmin Pirv
05 mart. 2026, 14:06, Politic

Președintele Nicușor Dan a spus joi, în Polonia, că nu a convocat și nu va convoca CSAT „cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct pentru România”.

El a spus că prioritatea este revenirea în țară a cetățenilor români prinși de conflict în regiune.

„Și aici, cu totul, sunt cam 5.000 de români care nu sunt rezidenți în toate țările din regiune și ei sunt în contact cu Ministerul de Externe. Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduși pe cheltuiala statului român. Cei care sunt în alte categorii sunt ajutați să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta suntem în control”, a spus șeful statului.

Președintele a comentat și situația din Orientul Mijlociu.

„Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și care, din aceste motive, a fost supus sancțiunilor europene”, a mai spus Nicușor Dan.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
Libertatea
Persoanele născute în acești ani ar putea avea un destin special, conform astrologilor! Te numeri printre ele?
CSID
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor