Zelenski: Dronele Shahed din Orientul Mijlociu au componente rusești. Moscova ar putea înarma Iranul

Iranul a sprijinit militar Rusia în timpul războiului din Ucraina, furnizând arme folosite împotriva civililor ucraineni, a dezvăluit Volodimir Zelenski, într-o postare publicată pe platforma X. El a adăugat că, deși Iranul ar putea avea în prezent o capacitate mai redusă de a livra armament Moscovei, transferul de tehnologie făcut anterior îi permite Rusiei să producă singură aceste sisteme.

„Regimul iranian a furnizat Rusiei arme care au fost folosite pentru a ucide oamenii noștri. La un moment dat au transferat licențe, iar Rusia produce acum acele rachete și drone pe cont propriu, sub licențe iraniene”, a scris Zelenski.

Drone cu piese rusești în Orientul Mijlociu

Fragmentele dronelor Shahed folosite în atacurile din Orientul Mijlociu arată că aceste aparate conțin componente fabricate în Rusia, susține liderul ucrainean.

„Sunt convins că rușii furnizează regimului iranian arme. Înțelegem că ar putea furniza componente electronice pentru dronele Shahed. Cred că toate acestea se regăsesc în fragmentele dronelor care lovesc astăzi în Orientul Mijlociu. Dacă serviciile de informații ale partenerilor noștri își vor împărtăși datele, acest lucru va fi confirmat. Pentru că dronele iraniene Shahed conțin componente fabricate în Rusia. Acest lucru îl știm cu certitudine”, a declarat Zelenski.

Rusia, limitată de războiul din Ucraina

El a avertizat că, deși Rusia nu acționează în prezent ca un aliat direct al Iranului, Moscova ar putea încerca să sprijine regimul de la Teheran, în funcție de capacitățile sale militare.

„Deocamdată, Rusia nu acționează ca un aliat al Iranului. Poate că și-ar dori acest lucru, dar am văzut deja acest lucru în Siria, iar acum îl vedem și în cazul Iranului – cred că pur și simplu nu au capacitatea pentru asta. Toate forțele lor sunt fie îngropate în pământul Ucrainei, fie implicate în războiul împotriva Ucrainei”, a spus Zelenski.

Arme rusești pentru Iran

Totuși, președintele ucrainean atrage atenția că Rusia ar putea furniza Iranului anumite sisteme de armament, inclusiv apărare antiaeriană: „Ce altceva ar putea furniza Rusia Iranului? Ar putea oferi sisteme de apărare antiaeriană – au destule!”

Dronele Shahed au fost folosite de Iran în atacuri asupra unor ținte civile din Orientul Mijlociu, în cadrul conflictului militar care a escaladat recent în regiune. Zelenski a insistat că experiența Ucrainei în combaterea acestor drone a devenit relevantă și pentru alte state afectate de astfel de atacuri.