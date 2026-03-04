Prima pagină » Știri externe » Conflictul din Iran ar putea devia armele americane din Ucraina

Conflictul din Iran ar putea devia armele americane din Ucraina

Războiul dintre SUA și Iran ar putea reduce numărul de rachete Patriot disponibile pentru Ucraina, ceea ce ar slăbi apărarea aeriană a Kievului în fața atacurilor rusești.
Conflictul din Iran ar putea devia armele americane din Ucraina
Nițu Maria
04 mart. 2026, 22:57, Știri externe

Concentrarea Statelor Unite asupra conflictului cu Iranul riscă să afecteze capacitatea Ucrainei de a primi rachete de apărare aeriană, în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra orașelor ucrainene, relatează Reuters.

După ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului, Teheranul a răspuns cu sute de rachete balistice și drone îndreptate spre statele din Golf.

Majoritatea au fost interceptate, inclusiv cu ajutorul rachetelor Patriot PAC-3, același tip de sistem pe care Ucraina îl folosește pentru protejarea infrastructurii energetice și militare.

Producția anuală de aproximativ 600 de rachete PAC-3 realizată de Lockheed Martin nu acoperă nici necesarul Statelor Unite și al aliaților din Golf, cu atât mai puțin pe cel al Ucrainei, potrivit lui Serhii Kuzan, directorul Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare din Kiev.

„Este matematica foarte simplă a războiului”, a spus Kuzan. El a explicat că sistemul franco-italian SAMP/T nu oferă o alternativă suficientă, fiindcă producția nu a crescut suficient.

Fabian Hoffmann, cercetător la Universitatea din Oslo, consideră că statele din Golf dispun de stocuri importante de rachete Patriot, iar intensitatea atacurilor iraniene pare să scadă.

Totuși, în timp, aceste state ar putea utiliza mai selectiv interceptoarele. Mykola Bielieskov, de la Institutul Național pentru Studii Strategice din Kiev, afirmă că o criză extinsă ar putea fi evitată dacă SUA și Israel distrug rapid stocurile și lansatoarele de rachete iraniene.

În paralel, Rusia a intensificat producția militară și a lansat peste 700 de rachete în campania de iarnă asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Luna trecută, Moscova a tras 32 de rachete balistice într-o singură noapte, potrivit autorităților de la Kiev.

Majoritatea rachetelor Patriot livrate Ucrainei provin din contribuții europene prin inițiativa PURL, coordonată de NATO, care facilitează achiziția de armament american pentru Kiev.

De la ultima reuniune a aliaților, s-au promis 37 de rachete PAC-3. Italia a exclus retragerea sistemelor oferite Ucrainei pentru a sprijini statele din Golf.

Există însă temeri că un conflict prelungit cu Iranul va genera întârzieri suplimentare în livrările către Ucraina, pe fondul limitărilor de producție din SUA.

Un oficial american a recunoscut că au existat întârzieri și a avertizat: „Putem produce doar o anumită cantitate de rachete odată”.

Cu toate că Lockheed Martin vrea să crească producția la 2.000 de unități anual, această extindere nu va rezolva eventualele lipsuri din acest an.

Pe plan diplomatic, o nouă rundă de negocieri de pace privind Ucraina, programată la Abu Dhabi, nu va mai avea loc din cauza tensiunilor din Golf.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că un război intens în Iran ar putea reduce disponibilitatea sistemelor de apărare pentru Ucraina și a avertizat că Rusia pregătește noi atacuri asupra infrastructurii esențiale.

Dacă apărarea aeriană a Ucrainei slăbește semnificativ, armata ar trebui să decidă ce obiective să protejeze cu prioritate.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
Gandul
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
Libertatea
Dureri de urechi, pierderea auzului sau amețeli? Semne pe care medicii spun că nu ar trebui să le ignorați
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor