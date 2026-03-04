Prima pagină » Știri externe » Șeful Pentagonului: Războiul cu Iranul „abia a început”

Șeful Pentagonului: Războiul cu Iranul „abia a început”

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a sugerat, miercuri, faptul că războiul cu Iranul s-ar putea prelungi într-un conflict mai îndelungat, afirmând că luptele sunt „departe de a se fi încheiat”.
Pete Hegseth. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
04 mart. 2026, 21:17, Știri externe

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a afirmat miercuri faptul că războiul cu Iranul „abia a început”. Avertismentele lui Hegseth și ale președintelui Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, cu privire la un conflict de lungă durată au fost primele din partea oficialilor militari și întăresc previziunile președintelui Donald Trump din ultimele zile, potrivit cărora campania împotriva Iranului ar putea dura mai multe săptămâni.

„Abia am început să vânăm, să demontăm, să demoralizăm, să distrugem și să învingem capacitățile lor”, a spus Hegseth miercuri, potrivit POLITICO.

Totodată, Hegseth a negat categoric că SUA ar rămâne fără muniții, întărind afirmațiile lui Trump potrivit cărora Statele Unite dispun de un „stoc aproape nelimitat” de arme din care să se aprovizioneze.

Pe de altă parte, generalul Caine a subliniat că loviturile au redus capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone asupra țintelor din întreaga regiune a Golfului.

Iranul a provocat pierderi americanilor. Concret, șase soldați ai Armatei de Rezervă a SUA au fost uciși duminică în Kuweit, după ce o dronă iraniană Shahed a lovit un centru de operațiuni tactice care nu era complet protejat împotriva amenințărilor aeriene.

Oficial american: „Vom începe acum să ne extindem în interiorul țării”

Recunoscând pierderile suferite de SUA, generalul Caine a anunțat că operațiunea aeriană din Iran se va intensifica: „Vom începe acum să ne extindem în interiorul țării, lovind din ce în ce mai adânc în teritoriul iranian și creând o libertate de manevră suplimentară pentru forțele americane”.

Comentariul șefului Pentagonului vine după ce luni, președintele american Donald Trump a afirmat, referitor la atacurile lansate de SUA asupra Iranului, că „nici măcar nu am început să-i lovim cu putere. Valul mare nici măcar nu a venit. Cel mare va veni în curând”.

Situația din Orientul Mijlociu a escaladat în weekend, după ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în urma unor atacuri lansate de SUA și Israel.

