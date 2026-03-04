Putin a ordonat eliberarea a doi prizonieri de război cu dublă cetățenie ucraineană și maghiară

Vladimir Putin a făcut anunțul în timpul unei întâlniri la Moscova cu ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, în cadrul căreia s-a discutat și despre furnizarea de hidrocarburi rusești către Bupadesta, potrivit Le Figaro. Soarta prizonierilor de război maghiari din Ucraina fusese deja abordată cu o zi înainte, în timpul unei convorbiri telefonice între Vladimir Putin și premierul ungar, Viktor Orbán.

Mulțumindu-i lui Vladimir Putin pentru aceste două eliberări, ministrul Peter Szijjarto a afirmat, de asemenea, că „mulți” luptători etnici maghiari sunt forțați să lupte în armata ucraineană. Situația minorității vorbitoare de limbă maghiară din regiunea ucraineană Transcarpatia este una dintre sursele de tensiune dintre Kiev și Budapesta.

Săptămâna trecută, armata rusă a publicat o înregistrare video în care apare un bărbat care se identifică drept soldat de origine maghiară, recrutat cu forța și care cere să fie eliberat.

Putin a vorbit și despre blocada livrărilor de țiței

Întâlnirea dintre Putin și Szijjarto a oferit, de asemenea, o oportunitate de a discuta despre blocada livrărilor de țiței prin conducta Drujba, care traversează Ucraina dinspre Rusia.

Ungaria și Slovacia acuză Kievul că tergiversează repararea unei secțiuni a conductei de petrol avariate de un atac aerian rusesc în ianuarie. După începerea invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, UE a impus o interdicție asupra majorității importurilor de petrol din Rusia.

Însă conducta Drujba („prietenie” în rusă) a fost temporar exceptată pentru a oferi țărilor din Europa Centrală timp să găsească noi soluții. Ungaria și Slovacia continuă însă să importe petrol rusesc prin conductă, care a fost vizată de mai multe atacuri aeriene ucrainene.