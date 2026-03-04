Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 5. Israel și SUA cresc presiunea și loviturile / Senatul SUA se pregătește să-l oprească pe Trump

Casa Albă anunță Spania a fost de acord să coopereze cu SUA, după criticile lui Trump la adresa lui Sanchez. Guvernul spaniol neagă

Casa Albă anunță că după criticile de ieri ale lui Donald Trump la adresa premierului Pedro Sanchez, Spania a fost de acord să coopereze cu SUA: „Cred că au auzit mesajul lui Trump de ieri, tare și clar. Au fost de acord să coopereze cu armata americană. Armata americană își coordonează activitatea cu omologii săi din Spania”, a afirmat Karoline Leavitt.

Pe de altă parte, guvernul spaniol neagă afirmațiile Casei Albe conform cărora va „coopera militar” cu Statele Unite, potrivit unor surse citate de El País

Secretarul general al Hezbollah: Răbdarea noastră are limite, iar agresiunea și escaladarea israeliană au devenit excesive

Secretarul general al Hezbollah a făcut o serie de declarații miercuri.

„Răbdarea noastră are limite, iar agresiunea și escaladarea israeliană au devenit excesive. Am spus în repetate rânduri că Israelul își dorește expansiunea, iar Netanyahu a declarat că își dorește un „Israel mai mare”. Israelul reprezintă o amenințare existențială pentru noi, pentru poporul nostru, pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Problema nu sunt armele Hezbollah, ci ocupația și încălcarea continuă a suveranității”, a spus acesta.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian reacționează la tensiunile SUA-Spania

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a reacționat la tensiunile SUA-Spania, după ce marți, președintele american Donald Trump a anunțat că va înrerupe relațiile comerciale cu Spania întrucât țara nu a permis accesul SUA în bazele militare.

„Conduita responsabilă a Spaniei în opoziția cu încălcările flagrante ale drepturilor omului și agresiunea militară a coaliției sionist-americane împotriva unor țări, inclusiv Iranul, arată că etica și conștiințele trezite încă există în Occident. Îi felicit pe oficialii spanioli pentru pozițiile lor”, se arată în mesajul postat de Pezeshkian pe X.

VIDEO. Cum s-a golit strâmtoarea Ormuz în câteva zile

Iranul a amenințat că va viza ambasadele israeliene din întreaga lume dacă Israelul îi atacă misiunea din Liban

„Dacă Israelul comite o astfel de crimă, ne va obliga să facem din toate ambasadele israeliene din întreaga lume ținta noastră legitimă”, a declarat Abolfazl Shekarchi, purtător de cuvânt al forțelor armate ale regimului islamic.

Marți, Avichay Adraee, un purtător de cuvânt al IDF, i-a avertizat pe reprezentanții regimului iranian care se află încă în Liban să plece imediat înainte de a fi vizați, acordându-le 24 de ore pentru a pleca.

Senatul va vota în această noapte pentru a-l obliga pe Trump să înceteze atacurile asupra Iranului

Senatul urmează să ia un vot inițial miercuri, în jurul orei 16:00, ora estică/ SUA, privind blocarea președintelui Donald Trump de a ordona noi atacuri asupra Iranului, oferind primul test al sprijinului Congresului pentru o campanie lansată de Trump fără consimțământul său.

SUA consumă rapid arme de precizie și interceptoare antirachetă la doar câteva zile de la începutul campaniei din Iran

Oficialii avertizează că stocurile sunt utilizate atât de repede încât armata ar putea fi „la câteva zile distanță” de a stabili prioritățile amenințărilor viitoare pe care să le intercepteze, notează The Washington Post.

Senatorul Mark Warner a declarat că „munițiile noastre sunt insuficiente”.

Potrivit CNN, oficialii americani au declarat Congresului că dronele Shahed ale Iranului reprezintă o provocare majoră și că apărarea aeriană „nu va putea să le intercepteze pe toate”.

De asemenea, parlamentarii au avertizat că conflictul ar putea deveni o „problemă de matematică”, deoarece stocurile de interceptori se epuizează.

Senatorul Mark Kelly a declarat că „nu avem o ofertă nelimitată”, în timp ce oficialii au recunoscut că dronele „reprezintă o problemă mai mare decât se anticipase”.