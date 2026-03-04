Clădiri distruse în apropierea unei centrale nucleare din Iran. Anunțul experților despre radiații

Cel puțin două clădiri au fost distruse în apropierea sitului nuclear Isfahan din Iran, anunță Al Jazeera. Nu există niciun risc privind radiațiile, a transmis miercuri Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Imaginile din satelit arată zona de impact. Nu există semne de deteriorare a instalațiilor care conțin materiale nucleare și în prezent nu există risc de scurgeri radiologice, a comunicat organismul de supraveghere nucleară al ONU.

De asemenea, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că nu au fost detectate daune la situl nuclear Natanz. Totodată, nu au fost descoperite probleme la celelalte situri nucleare ale Iranului, inclusiv Bushehr.