Recunoaștere facială rusească: controlul total al Iranului asupra cetățenilor

O anchetă coordonată de Le Monde și Forbidden Stories a dezvăluit cum statul iranian folosește tehnologie avansată de supraveghere pentru a monitoriza cetățenii, ca parte a unei supravegheri de masă fără precedent.

Identificare facială rapidă

Software-ul folosit se numește FindFace și este un program avansat de recunoaștere facială dezvoltat de compania rusă NtechLab. Acesta poate identifica persoane din fotografii sau înregistrări video, analizând imagini de pe internet, rețele sociale, camere CCTV sau alte camere publice și private.

Tehnologia permite crearea de profiluri individuale și a unei „hărți sociale” a relațiilor și conexiunilor dintre oameni, oferind autorităților posibilitatea de a monitoriza rapid mișcările și conexiunile cetățenilor.

Contracte ascunse: „Nu vor să rămână urme”

Documentele analizate arată că aparatul de stat iranian a folosit companii intermediare pentru a ascunde contractele, inclusiv două entități denumite generic „BPO”, care au cumpărat software-ul pentru sume de ordinul milioanelor de riali.

Ali (nume schimbat pentru protecție), expert în securitate digitală din Iran, a explicat pentru sursa citată: „Nu vor să rămână urme. Nu există înregistrări, nici evidențe. Toate aceste companii de fațadă colaborează între ele. Ministerul Informațiilor are propriile companii, Gărzile Revoluționare Islamice au propriile companii care fac diferite activități. Și ori de câte ori e nevoie, se ajută reciproc”.

Monitorizare video

Tehnologia de recunoaștere facială permite regimului să identifice rapid persoane din mulțimi sau înregistrări video.

„În trecut, când voiau să facă față unui protest, trebuiau să trimită toate forțele pe stradă pentru a se ocupa de protestatari. Acum pot să înregistreze totul și să descarce videoclipurile de pe rețelele sociale, ca să identifice fiecare persoană și să o ridice mai târziu, când au resurse pentru interogatoriu”, a explicat Nima Fatemi, cercetător iranian specializat în tehnologii de supraveghere.

Acces la toate camerele de supraveghere

Software-ul FindFace face parte dintr-un arsenal mai larg de control: drone, camere de supraveghere, informatori și filtrarea internetului. Potrivit lui Ali, „regimul a construit un mecanism de supraveghere din care nimeni nu poate scăpa – nici tânăr, nici bătrân, nici bărbat, nici femeie”.

Sistemul poate construi un profil al fiecărei persoane și urmări relațiile și legăturile dintre oameni. „Vor să știe cine este cine și cum sunt conectați, oriunde s-ar afla”, a explicat specialistul iranian.

Autoritățile iraniene pot folosi orice tip de cameră de supraveghere video, de la camere instalate în locuințe și magazine sau restaurante, până la camere din stațiile de metrou. În plus, bazele de date cu fotografii oficiale – pașapoarte, permise de conducere – furnizează informații suplimentare pentru sistem.

Erori cu efecte grave

Chiar dacă software-ul nu este infailibil și poate greși în identificarea persoanelor, autoritățile par să nu fie preocupate de erori. „Chiar dacă e lent, chiar dacă are defecte și erori, pot fi mulți oameni nevinovați prinși. Nu cred că pe autoritățile le preocupă dacă sistemul de recunoaștere facială a fost defectuos la momente diferite”, spun experții citați.

Rezistența, mai dificilă după Khamenei

După moartea liderului suprem Ali Khamenei, situația pentru populație s-a înrăutățit, avertizează Ali: „Acum regimul luptă pentru supraviețuire și nu arată milă nimănui. Este mult mai greu pentru iranieni să se ridice acum împotriva aparatului de stat”.

Testat la FIFA 2018

NtechLab, una dintre companiile de referință în sectorul tehnologiei și supravegherii din Rusia, a fost fondată în 2015 și operează în sfera conglomeratului de stat Rostec. Produsul său principal, FindFace, a fost folosit inițial în timpul Cupei Mondiale FIFA din 2018 din Rusia. Ulterior, software-ul a fost implementat în numeroase regiuni rusești de către poliție și servicii de securitate, precum și în centre comerciale și parcuri de distracții, pentru supraveghere publică.

Din 2023, NtechLab se află sub sancțiuni ale Uniunii Europene pentru „oferirea de sprijin tehnic sau material în vederea unor grave încălcări ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv arestări sau detenții arbitrare”. Compania a înlesnit supravegherea jurnaliștilor independenți, a susținătorilor lui Alexei Navalnîi și a opozanților războiului din Ucraina. Din aceleași motive, NtechLab a fost inclusă și pe lista neagră a Statelor Unite.