Gabriela Horga (PNL) susține că PSD împinge România într-o criză bugetară prin populism și decizii iresponsabile

Liberala Gabriela Horga critică atitudinea Partidului Social Democrat în privința bugetului pe anul 2026. „PSD împinge România într-o criză bugetară prin populism și decizii iresponsabile. Propunerile pe care încearcă să le introducă în bugetul pe 2026 nu au nicio legătură cu realitatea economică și riscă să arunce în aer stabilitatea țării. Fiecare zi de întârziere în adoptarea bugetului înseamnă și mai multă incertitudine, investiții blocate și presiune directă pe nivelul de trai al românilor.

PSD a blocat reformele esențiale pentru funcționarea statului. Reforma administrației a fost amânată 170 de zile, generând blocaje în administrația locală, iar modernizarea aparatului de stat a fost oprită. Reforma pensiilor speciale a fost tergiversată în coaliție și apoi amânată CCR de judecătorii numiți de PSD la CCR”, a scris Gabriela Horga într-o postare pe Facebook.

Ea a mai transmis că PSD a acționat pur populist, prefăcându-se că este în opoziție, deși este la guvernare.

„În loc de soluții serioase pentru respectarea țintei de deficit convenite cu Comisia Europeană, PSD vine cu aceleași rețete falimentare: cheltuieli fără acoperire, promisiuni fără finanțare. Nu există surse de bani, nu există responsabilitate, doar calcule politice.

PSD s-a obișnuit să realizeze bugete nerealiste, bazate pe estimări incorecte ale veniturilor și cheltuielilor. Trebuie să înțeleagă că premierul Ilie Bolojan propune tocmai contrariul: un buget realist, bazat pe estimări cinsitite ale veniturilor și cheltuielilor.

Reducerea deficitului bugetar, în urma măsurilor pe care le-a luat Guvernul Ilie Bolojan, ne permite să finanțăm unele dintre măsurile din pachetul social și să luăm măsuri pentru relansarea economiei”, a scris liberala.

Ministerul Finanțelor a identificat o parte din sumele necesare pentru susținerea unor programe sociale destinate cetățenilor. Un buget corect înseamnă cifre reale, cheltuieli controlate și priorități clare a mai transmis Gabriela Horga. Ea a mai spus că orice măsură socială trebuie să aibă o sursă de finanțare clară, altfel este doar o minciună frumos ambalată.

„PSD s-a obișnuit să mintă în bugete. Să promită mai mult decât poate susține și să lase nota de plată pentru mai târziu. Exact asta s-a întâmplat și după 2024, când populismul a fost plătit prin măsuri dure pentru reducerea deficitului.

Trebuie să fim atenți să nu creștem din nou deficitul bugetar, să nu anulăm sacrificiile făcute de români anul trecut pentru redresarea situației economice.