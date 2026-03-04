Bolojan răspunde PSD: Comunicatul este în contradicție cu ce s-a întâmplat azi și cu realitatea

Declarațiile au fost făcute miercuri în cadrul unui interviu acordat postului B1 TV.

„Bugetul este finalizat, dar cu provocări foarte importante”, a spus Bolojan referindu-se la diminuarea deficitului și absorbirea tuturor fondurilor PNRR.

În plus, el a negat informațiile potrivit cărora în discuțiile din coaliție au existat probleme.

„La ședința de coaliție, ne-am închis în regulă. Întâlnirea a fost în bună regulă (…) Comunicatul este în contradicție cu ce s-a întâmplat azi și cu realitatea (…) este de neînțeles de ce atunci când discutăm treburi serioase în ședințe lucrurile sunt normale apoi în comunicate, lucrurile sunt total diferite Asta nu ajută (…) nu înțeleg de ce trebuie să avem scandaluri”, a mai spus Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului i-a criticat pe cei care fac propuneri privitoare la buget fără acoperire financiară.

„Nu rămân decât spații limitate (în buget n.r.) orice propui suplimentar… dacă ești un om responsabil, trebuie să spui sursa de finanțare (…) în toate discuțiile din această perioadă nu am auzit astfel de propuneri”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a estimat că în a doua jumătate a anului inflația se va stabiliza și a spus că pentru cheltuieli privind categoriile nevoiașe pot fi luate în calcul fondurile europene. Altfel, trebuie să reducem din cheltuieli sau din investiții, a mai spus prim-ministrul.

Ilie Bolojan vrea să trimită bugetul la Parlament săptămâna viitoare.

PSD l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat. A inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor, a susținut PSD. Social democrații se vor reuni pentru a stabili dacă votează bugetul.