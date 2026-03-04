Cele mai mari companii din energie de pe BVB au însumat o cifră de afaceri de 69,4 miliarde de lei și un profit net de 13,4 miliarde lei în 2025. Transgaz, lider la creșteri

Cele opt mari companii autohtone din energie de pe BVB au avut, împreună, o cifră de afaceri de 69,4 miliarde de lei, în creștere cu 1%, și un profit net de 13,4 miliarde lei, care a fost în scădere cu 6%, la final de 2025, față de 2024, potrivit raportărilor oficiale de pe piața de capital.

Companiile incluse în analiză sunt OMV PETROM, HIDROELECTRICA, ROMGAZ, TRANSGAZ, NUCLEARELECTRICA, TRANSELECTRICA și CONPET, luând în calcul situațiile financiare consolidate sau individuale, așa cum le-au raportat, care au împreună cea mai mare parte din compoziția BET-NG.

Analizate separat, nu toate au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri sau a profitului, performerul din componența acestui indice fiind, de departe, operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale, Trangaz.

BET-NG (BUCHAREST EXCHANGE TRADING ENERGY & RELATED UTILITIES INDEX), unul dintre cei 12 indici proprii ai Bursa de Valori București (BVB), este un indice sectorial care reflectă evoluția companiilor listate pe piața reglementată a BVB care au domeniul principal de activitate energia și utilitățile aferente. Ponderea maximă a unei companii în indice este 30%.

Rezultatele comparative

Dintre cele opt companii analizate, două au raportat scăderi ale cifrei de afaceri, iar două au avut un profit net mai mic la final de 2025 față de anul precedent.

Analiza comparativă a rezultatelor financiare preliminare pe anul 2025 comunicate la BVB de principalele societăți/companii din sectorul energetic, listate la BVB și incluse în indicele bursier BET -NG:

TRANSGAZ (12,19% din BET-NG)

cea mai mare creștere a cifrei de afaceri: cu 30% conform rezultatelor financiare consolidate și respectiv 28% conform rezultatelor individuale

cea mai mare creștere a profitului brut: cu 114% conform rezultatelor financiare consolidate și respectiv 103% conform rezultatelor individuale

cea mai mare creștere a profitului net: cu 119 % conform rezultatelor financiare consolidate și respectiv 106 % conform rezultatelor individuale

cea mai mare creștere a capitalizării bursiere respectiv cu 40%, între 31.12.2025 și 27.02.2026

NUCLEARELECTRICA (5,9%)

Cifra de afaceri a crescut cu 20%, Profitul brut cu 39%, Profitul net cu 40%, Capitalizarea bursieră între 31.12.2025 și 27.02.2026, cu 23%

CONPET (0,43%)

Cifra de afaceri a crescut cu 2%, Profitul brut a crescut cu 10%, Profitul net cu 9%, iar Capitalizarea bursieră între 31.12.2025 și 27.02.2026, cu 8%

ROMGAZ (20,79%)

Cifra de afaceri a crescut cu 1%, Profitul brut cu 7%, Profitul net, cu 4%, iar Capitalizarea bursieră între 31.12.2025 și 27.02.2026, cu 16%

OMV PETROM (26,93%)

Cifra de afaceri a crescut cu 2%, Profitul brut a scăzut cu 28 %, Profitul net a scăzut cu 27% iar Capitalizarea bursieră între 31.12.2025 și 27.02.2026, a scăzut cu 2%

TRANSELECTRICA (4,14%)

Cifra de afaceri a scăzut cu 28%, Profitul brut a scăzut cu 41%, Profitul net a scăzut cu 44% iar Capitalizarea bursieră între 31.12.2025 și 27.02.2026 a crescut cu 34%

OIL TERMINAL (0,11%)

Cifra de afaceri a scăzut cu 15%, Profitul brut a crescut cu 17%, Profitul net a crescut cu 28%, iar Capitalizarea bursieră între 31.12.2025 și 27.02.2026 a crescut cu 4%

HIDROELECTRICA (18,86%)

Cifra de afaceri a crescut cu 5%, Profitul brut a scăzut cu 21 %, Profitul net a scăzut cu 20%, iar Capitalizarea bursieră a crescut între 31.12.2025 și 27.02.2026, cu 17%