Romgaz a încheiat anul 2025 cu un profit cu 4,39% mai mare decât în 2024. Cum a evoluat producția de gaze și stadiul proiectelor strategice de investiții

Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România, dar și de energie electrică, și furnizor de gaze naturale și principalul operator de înmagazinare a gazelor și partener egal cu OMV Petrom în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, a raportat rezultate financiare pozitive, chiar dacă producția de gaze și energie a fost în scădere.

Astfel, potrivit raportului consolidat preliminar, performanțele financiare preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2025 au fost influențate de o serie de factori, respectiv:

Producția de gaze naturale estimată pentru anul 2025 a fost de 4.954,5 mil.mc, cu 0,17% mai mică decât producția anului anterior (-8,2 mil.mc).

Producția de energie electrică a anului 2025, de 750,1 MWh, a înregistrat o scădere de 14,8% față de anul 2024.

Capacitatea de înmagazinare a gazelor naturale contractată la 31 decembrie 2025 a fost de 100%, gradul de umplere al depozitelor fiind de 73,28% la finalul anului.

Totuși, veniturile totale au avansat în 2025 cu 167,56 milioane lei, înregistrând o creștere de 1,96%, evoluție influențată de:

creșterea cu 0,28% a cifrei de afaceri din vânzarea gazelor naturale (6,92 miliarde de lei în 2025 față de 6,90 miliarde de lei în anul anterior), generată de majorarea cu 5,48% a cantității de gaze livrate față de aceeași perioadă a anului 2024. În anul 2025, 80,8% din gaze au fost livrate la preț reglementat, spre deosebire de anul 2024 când procentul a fost de 55,5%.

cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a înregistrat, de asemenea, o majorare (382,03 milioane lei în 2025 față de 374,97 milioane lei în anul anterior), cu toate că nivelul livrărilor a fost cu 15,7% mai mic față de anul precedent;

cifra de afaceri aferentă serviciilor de înmagazinare a înregistrat o majorare de 10,01% (562,21 milioane lei în 2025, față de 511,07 milioane lei în 2024), ca urmare a creșterii veniturilor consolidate din rezervarea de capacitate (+4,68%) și a celor din injecție (+56,12%, ca urmare a unor cantități injectate în depozite cu 38,5% mai mari față de 2024).

Potrivit companiei raportat la trimestrul al treilea al anului 2025, cifra de afaceri realizată în trimestrul al patrulea a fost mai mare cu 9,92%.

În ceea ce privește cheltuieli totale, acestea au scăzut în anul 2025 cu 1,44% (71,22 milioane lei), influențate în principal de scăderea cheltuielilor cu impozitele și taxele care au înregistrat o scădere semnificativă față de perioada similară anterioară, de 462,12 milioane lei (-25,30%). Diminuarea se datorează volumelor de gaze mai ridicate livrate în anul 2025 la preț reglementat față de anul anterior. Veniturile din gaze vândute la preț reglementat sunt scutite de impozitul pe venitul suplimentar, reducerea acestui impozit în 2025 față de 2024 fiind de 434,17 milioane lei (-36,14%).

Astfel, profitul net consolidat al anului 2025 de 3,34 miliarde de lei, cu 4,39% mai mare, respectiv cu 140,61 milioane lei, comparativ cu anul anterior.

Centrala de la Iernut, finalizată în proporție de aproximativ 97,5%

La capitolul venituri, Romgaz raportează și suma încasată în anul încheiat la 31 decembrie 2025, ca urmare a executării garanției de bună execuție constituite de Duro Felguera în baza contractului de lucrări pentru finalizarea noii centrale de la Iernut, contract reziliat a doua oara cu compania spaniolă, în septembrie, rezilierea devenind efectivă în luna octombrie 2025.

Este vorba de 60,06 milioane lei deja încasați, iar în prezent se derulează proceduri pentru încasarea restului de 28,86 milioane lei reprezentând garanție de bună execuție, emitentul poliței refuzând să dea curs notificării de executare transmise de Romgaz.

Pentru construcția noii centrale electrice cu ciclu combinat cu turbine pe gaze de la Iernut, cu o capacitate instalată de 430 MW, a fost investită suma de 104,93 milioane lei. La 31 decembrie 2025, noua centrală este finalizată în proporție de aproximativ 97,5%. Pentru finalizarea centralei, Romgaz a constituit o echipă de proiect ce are ca obiectiv principal punerea în funcțiune a centralei până la finalul anului 2026.

În ceea ce privește proiectul major de exploatare a gazelor din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, o investiție totală de 4 miliarde de euro împărțită egal cu partenerul OMV Petrom, care e și operator, acesta a contribuit la creșterea totalului activelor imobilizate de 22,92%, adică cu 3,2 miliarde de lei. Creșterea este generată, în principal, de investițiile realizate în cursul anului 2025 în dezvoltarea proiectului Neptun Deep (2,71 miliarde de lei), conform companiei.