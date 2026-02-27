Romgaz a încheiat anul 2025 cu un profit cu 4,39% mai mare decât în 2024. Cum a evoluat producția de gaze și stadiul proiectelor strategice de investiții

Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România, dar și de energie electrică, și furnizor de gaze naturale și principalul operator de înmagazinare a gazelor și partener egal cu OMV Petrom în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, a raportat rezultate financiare pozitive, chiar dacă producția de gaze și energie a fost în scădere.
Astfel, potrivit raportului consolidat preliminar, performanțele financiare preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2025 au fost influențate de o serie de factori, respectiv:
Totuși, veniturile totale au avansat în 2025 cu 167,56 milioane lei, înregistrând o creștere de 1,96%, evoluție influențată de:
Potrivit companiei raportat la trimestrul al treilea al anului 2025, cifra de afaceri realizată în trimestrul al patrulea a fost mai mare cu 9,92%.
În ceea ce privește cheltuieli totale, acestea au scăzut în anul 2025 cu 1,44% (71,22 milioane lei), influențate în principal de scăderea cheltuielilor cu impozitele și taxele care au înregistrat o scădere semnificativă față de perioada similară anterioară, de 462,12 milioane lei (-25,30%). Diminuarea se datorează volumelor de gaze mai ridicate livrate în anul 2025 la preț reglementat față de anul anterior. Veniturile din gaze vândute la preț reglementat sunt scutite de impozitul pe venitul suplimentar, reducerea acestui impozit în 2025 față de 2024 fiind de 434,17 milioane lei (-36,14%).
Astfel, profitul net consolidat al anului 2025 de 3,34 miliarde de lei, cu 4,39% mai mare, respectiv cu 140,61 milioane lei, comparativ cu anul anterior.
La capitolul venituri, Romgaz raportează și suma încasată în anul încheiat la 31 decembrie 2025, ca urmare a executării garanției de bună execuție constituite de Duro Felguera în baza contractului de lucrări pentru finalizarea noii centrale de la Iernut, contract reziliat a doua oara cu compania spaniolă, în septembrie, rezilierea devenind efectivă în luna octombrie 2025.
Este vorba de 60,06 milioane lei deja încasați, iar în prezent se derulează proceduri pentru încasarea restului de 28,86 milioane lei reprezentând garanție de bună execuție, emitentul poliței refuzând să dea curs notificării de executare transmise de Romgaz.
Pentru construcția noii centrale electrice cu ciclu combinat cu turbine pe gaze de la Iernut, cu o capacitate instalată de 430 MW, a fost investită suma de 104,93 milioane lei. La 31 decembrie 2025, noua centrală este finalizată în proporție de aproximativ 97,5%. Pentru finalizarea centralei, Romgaz a constituit o echipă de proiect ce are ca obiectiv principal punerea în funcțiune a centralei până la finalul anului 2026.
În ceea ce privește proiectul major de exploatare a gazelor din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, o investiție totală de 4 miliarde de euro împărțită egal cu partenerul OMV Petrom, care e și operator, acesta a contribuit la creșterea totalului activelor imobilizate de 22,92%, adică cu 3,2 miliarde de lei. Creșterea este generată, în principal, de investițiile realizate în cursul anului 2025 în dezvoltarea proiectului Neptun Deep (2,71 miliarde de lei), conform companiei.