Romgaz anunță un nou termen-limită pentru finalizarea centralei de la Iernut. Ce prevede actul adițional semnat în ultima zi din anul trecut

Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, și Ministerul Energiei au semnat, pe 31 decembrie, un act adițional la contractul de finanțare din 2017 pentru Centrala în ciclu combinat pe gaze de la Iernut, document care vizează perioada de rambursare a banilor primiți, dar și un nou termen-limită pentru finalizarea investiției, potrivit informării semnate de directorul general, Răzvan Popescu, publicată luni pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Informarea vine după ce contractul pentru centrala de la Iernut cu spaniolii Duro Felguera a fost reziliat, a doua oară, după ce ajunsese la un ggrad de finalizare de 97%, ca urmare a nerespectării de către executant a obligațiilor contractuale, inclusiv a obligației de executare în termen a lucrărilor.

„Romgaz va prelua finalizarea proiectului, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare”, a confirmat CEO Romgaz, Răzvan Popescu, pentru Mediafax, pe 13 octombrie, când rezilierea a fevenit oficială.

Anunțul de la BVB

Potrivit conducerii Romgaz, Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013 – 2020, inclusiv Planul Național de Investiții (PNI), a fost modificată printr-o hotărâre de Guvern adoptată în ultima ședință din an, cea de pe 30 decembrie.

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/30 decembrie 2025 se prelungesc termenul de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din contul PNI – până la 31 decembrie 2026, termenul de rambursare a cheltuielilor aferente investițiilor – până la 30 iunie 2027, precum și celelalte termene corelative.

În baza actului normativ, a doua zi, pe 31 decembrie 2025, cele două părți implicate au semnat Actul Adițional nr. 12 la Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția „Ciclu combinat cu turbine pe gaz”.

„Obiectul actului adițional este modificarea duratei contractului până la dată de 30 iunie 2027, pentru finanțare precum și modificarea graficului de realizare a investiției prevăzut în contract. Data finalizării investiției, confirmată de punerea în funcțiune a acesteia, nu poate depăși data de 31 decembrie 2026”, de arată în documentul transmis la BVB.

Traseul investiției

Centrala de la Iernut, una dintre cele mai așteptate investiții din piața energiei din Români, a reintrat în execuție în august 2023, după ce lucrările – tot cu executantul Duro Felguera – au fost oprite în iunie 2021.

Proiectul a acumulat întârzieri semnificative față de planul inițial, iar situația financiară precară a executantului Duro Felguera – aflat în insolvență – a fost una dintre cauzele care au afectat ritmul lucrărilor. Pentru susținerea ritmului, Romgaz a inițiat chiar plata directă a unor subcontractori, inclusiv General Electric, ca măsură de deblocare a situației financiare.

În martie 2025, centrala termoelectrică de la Iernut ajunsese la 3 procente distanță de finalizare. Odată pusă în funcțiune, aceasta este așteptată să crească producția de energie din România cu 430 MW.

Pentru a avea un raport de mărime, acestă capacitate de producție înseamnă aproape 7% din producția națională totală de energie electrică la puțin timp înainte de ora publicării (21:04), respctiv 6.302 MW, potrivit datelor în timp real ale Transelectrica.

Pentru a debloca investiția în noua centrală electrică de la Iernut, în anul 2023, acționarii Romgaz au aprobat încheierea unui contract de tranzacție cu Duro Felguera, una dintre clauzele contractului de tranzacție prevăzând returnarea către Duro Felguera a garanției de bună execuție executate odată cu rezilierea contractului anterior de lucrări, sub condiția îndeplinirii anumitor obligații. Valoarea acestei garanții a fost de 114 milioane de lei și a fost plătită în anul 2023.

Contractul inițial de construire a centralei, încheiat în 2016, la valoarea de 268 milioane de euro plus TVA, prevedea drept termen de punere în execuție anul 2020. Acesta fusese reziliat de Romgaz în iunie 2021, executarea lucrărilor de la Iernut fiind finalizată în proporție de 65-70%.

Termenul de finalizare a obiectivului de investiții a fost de 16 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor contractului.

Ordinul de începere a lucrărilor pentru „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze” a fost semnat de Răzvan Popescu, director general al Romgaz, pe 1 august 2023. Valoarea noului contractul a fost de aproape 345 de milioane de lei (aproximativ 70 de milioane de euro) fără TVA, iar garanțiile constituite ajung la 17,5 milioane de euro.

Pentru investiția în noua centrală de la Iernut, în anul 2024 a fost încasată suma de 15,9 milioane lei din Planul Național de Investiții, potrivit raportului privind rezultatele preliminare ale Romgaz pe 2024. Suma totală încasată până la 31 decembrie 2024 este de 292,45 milioane lei; conform contractului de finanțare, suma maximă pe care Romgaz o poate accesa este de 320,91 milioane de lei.

Romgaz este principalul producător și furnizor de gaze naturale în România, care se ocupă cu explorarea, producția și furnizarea de gaze naturale, înmagazinarea de gaze, dar și producerea de energie electrică – odată cu asaimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, în 2013, și este pe cale să intre și pe piața furnizării de gaze pentru consumatorii casnici.

Producătorul este și partener egal cu OMV Petrom în proiectul exploatării gazelor naturale în perimetrul de mare adâncime Nepun Deep.

Romgaz a înregistrat, conform celor mai recente raportări, pentru primele trei trimestre, rezultate pozitive, cu veniturile totale sunt mai mari în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025 cu 376,42 milioane lei, respectiv o creștere de 6,14%.

Grupul Romgaz, la care acționar principal este statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participație de 70%, este format din Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. ca societate mamă și filialele SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și Romgaz Black Sea Limited, ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz.