Romgaz a încheiat primele nouă luni din 2025 cu un profit net de 2,43 miliarde de lei, în creștere cu 7%. Cum au evoluat producția și consumul de gaze naturale

Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, a înregistrat în primele trei trimestre rezultate pozitive.

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate la 30 septembrie 2025: profitul net consolidat (40,25%), EBIT consolidat (46,43%) și EBITDA consolidat (54,82%) continuă să se mențină la niveluri ridicate (30 septembrie 2024: 40,39%, 46,19% și respectiv 53,81%), au transmis oficialii companiei de stat. Profitul net consolidat pe acțiune (EPS) a fost de 0,63 lei.

Venituri mai mari

Grupul Romgaz, la care acționar principal este statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participație de 70%, este format din Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. ca societate mamă și filialele SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și Romgaz Black Sea Limited, ambele deținute în proporție de 100% de Romgaz.

Principalii indicatori realizați de Grup pentru perioada de primele nouă luni din 2025:

Veniturile totale sunt mai mari în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025 cu 376,42 milioane lei, înregistrând o creștere de 6,14%, ca urmare a următorilor factori:

creșterea cifrei de afaceri provine în principal din creșterea cu 8,25% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale (5.247,93 milioane lei în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025 față de 4.847,76 milioane lei în perioada similară a anului 2024) generată de majorarea cu 12,4% a cantității de gaze livrate față de aceeași perioadă a anului 2024;

cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a înregistrat o scădere de 20,16% (245,03 milioane lei în perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2025 față de 306,92 milioane lei în perioada similară a anului 2024) la o cantitate vândută mai mică cu 34,77%;

cifra de afaceri consolidată aferentă serviciilor de înmagazinare a înregistrat o creștere de 15,74% (432,14 milioane lei în perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2025, față de 373,37 milioane lei în aceeași perioadă a anului 2024), ca urmare a creșterii veniturilor consolidate din injecție (+53,29%). La 30 septembrie 2025, capacitatea rezervată era de 30.709.000 MWh (100%), gradul de umplere a depozitelor fiind de 93,80%.

Profitul net consolidat de 2.434,33 milioane lei obținut în perioada ianuarie-septembrie 2025, a fost mai mare cu 7,07%, respectiv cu 160,68 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Profitul net consolidat realizat în al treilea trimestru (755,09 milioane lei) a fost mai mare cu 73,01% față de aceeași perioadă a anului anterior ca urmare a reducerii cheltuielilor cu 19,40%, efectul fiscal fiind cel mai pronunțat, cheltuielile cu impozitele și taxele fiind mai mici cu 316,67 milioane lei, a informat compania.

Producție similară, consum în creștere

Potrivit Romgaz, consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru perioada de raportare a fost de 72,16 TWh, cu aproximativ 2,5% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din 2024 din care cca. 22,79 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferența de 49,37 TWh cu gaze din intern.

Pentru primele nouă luni ale anului 2025 livrările totale ale Romgaz, pe piața internă, au reprezentat 54,89% în consumul estimat la nivel național, cu 3,3 puncte procentuale mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, livrările de gaze naturale din producția internă pe piața din România ale Romgaz au reprezentat 80,23% din consumul național acoperit cu gaze din producția internă.

Producția de gaze naturale realizată în primele 9 luni ale anului 2025 a fost de 3.676,0 mil.mc, fiind cu 0,1% mai mare decât producția înregistrată în perioada similară a anului 2024. Cantitatea de gaze valorificată de Romgaz în primele 9 luni din 2025, reprezentând livrări către clienți, fără consumul CTE Iernut, a înregistrat o creștere de 12,4% față de 9 luni 2024.

Producția de condensat înregistrată în primele 9 luni ale anului 2025 a cunoscut o creștere de 56,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024.

Cantitatea de energie electrică produsă în primele 9 luni din 2025 a fost de 480,1 GWh, cu 34,20% mai mică (249,6 GWh) față de perioada similară a anului trecut.

„Evoluția acesteia a fost în strânsă legătură cu cererea de energie, evoluția prețurilor pe piețele concurențiale, cantitatea de gaze naturale alocată pentru producerea de energie electrică și eficiența acestei activități”, potrivit informării Romgaz.

În primele 9 luni ale anului 2025, Romgaz a produs un volum total de hidrocarburi de 23,96 mil. boe, cu 0,14 mil. boe (0,61%) mai mult decât în aceeași perioadă din anul 2024.

Producția de gaze naturale înregistrată în primele 9 luni ale anului 2025 a fost influențată mai mulți factori, respectiv:

Finalizarea lucrărilor de investiții pentru extinderea infrastructurii productive ceea ce a permis punerea în producție a cinci noi sonde;

Reactivarea unui număr semnificativ de sonde prin lucrări specifice de investiții în sonde;

Optimizarea exploatării sondelor cu cel mai mare potențial productiv;

Continuarea cu succes a proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature, proiecte care au ca scop maximizarea producției de gaze naturale și creșterea factorului de recuperare.

O contribuție importantă la nivelul producției de gaze naturale și condensat realizate în primele 9 luni ale anului 2025 a avut-o zăcământul Caragele prin introducerea în exploatare de sonde noi în zona de mare adâncime și efectuarea de lucrări de investiții specifice în sonde, arată Romgaz.