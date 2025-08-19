Vor putea românii să încheie un contract de furnizare cu cel mai mare producător național de gaze înainte de ridicarea plafonării? Declarațiile șefului Romgaz, Răzvan Popescu

Pregătirile Romgaz pentru finalizarea platformei informatice pentru furnizarea de gaze naturale și energie electrică sunt plină derulare în prezent, după ce contractul, lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în ianuarie, a fost semnat la sfârșitul lunii trecute.

Mai concret, caietul de sarcini publicat pe SEAP pe 6 ianuarie arăta că, pentru a putea gestiona activitățile de furnizare și distribuție gaze naturale și energie electrică, atât în regim concurențial, cât și în regim reglementat – în calitate de furnizor de ultimă instanță (F.U.I.) – este necesară adaptarea sistemului informatic ce urmează a achiziționat, în sensul asigurării funcționalităților specifice fiecărui tip de activitate. Spre exemplu, sunt necesare adaptări ale funcționalităților specifice pe procesele de contractare, calcul preț facturare în masă, notificări automate ale clienților gestionați și raportare către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

La momentul lansării licitației, Romgaz furniza gaze naturale pentru aproximativ 600 de locuri de consum, iar pentru energie electrică, pentru 400 de locuri de consum, dar nu în regim concurențial. În lunile în care a fost desemnat furnizor de ultima instanță, conform prevederilor schemei de sprijin prevăzute prin OUG nr. 27/2022, Romgaz a trebuie să gestioneze încă aproximativ 2.500 de locuri de consum, arătă caietul de sarcini.

Ținta Romgaz

Primele oferte ar putea fi lansate peste aproximativ patru luni și jumătate, conform calendarului pe care și-l propune conducerea Romgaz.

Astfel, livrarea propriu zisă ar putea începe concomitent cu expirarea schemei de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale, de la 31 martie anul viitor, moment de la care se așteaptă creșterea facturii la gaze.

„Considerăm că primele oferte de furnizare de gaze naturale în regim concurenţial către clienţii casnici şi non-casnici mici, vor putea fi lansate pe piaţă la începutul anului 2026, pentru livrări care vor putea fi demarate din luna aprilie 2026”, a declarat Răzvan Popescu pentru Mediafax.

Ce valoare are contractul

Contractul-cadru, care are o durată de 39 de luni, era estimat inițial la o valoare de 8.587.000 lei, fără TVA.

Oferta declarată câștigătoare a fost cea a asocierii Ringhel Team SRL și CIMA DATA ANALYTICS, cu o valoare semnificativ mai mică, de 5.994.589,2 lei, fără TVA.

Finanțarea contractului este din sursele proprii al companiei controlate de stat, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar, de 70% din acțiuni.